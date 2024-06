Durante o fim de semana da Fórmula 1 no Canadá, Max Verstappen participou de uma entrevista onde o tricampeão selecionou aqueles que, para ele, são os melhores da história da categoria, em uma lista que deve chamar a atenção dos fãs pela seleção.

Com 60 vitórias conquistadas ao longo de sua trajetória, o holandês já é o terceiro maior vencedor da história da categoria, perdendo apenas para Lewis Hamilton e Michael Schumacher, o que, para muitos, já o coloca na prateleira dos maiores de todos os tempos.

Mas mesmo alguém com estas credenciais também possui aqueles os quais se espelha, e em entrevista à DAZN durante o fim de semana em Montreal, o holandês foi questionado sobre quem seriam os cinco melhores pilotos da história da F1.

"Você sabe o que acontece, não importa o que eu diga, as pessoas vão comentar e discordar", advertiu o holandês. "É uma pergunta difícil.. Mas vou dizer Michael [Schumacher], Ayrton [Senna], Fernando [Alonso], Lewis [Hamilton] e [Juan Manuel] Fangio".

Chama a atenção o fato do holandês ter deixado de fora outro tricampeão, Nelson Piquet, pai de sua namorada, Kelly Piquet, além de ter incluído Senna, grande desafeto do sogro, e Hamilton, seu grande rival na temporada de 2021.

Na entrevista, Verstappen ainda falou sobre o bom relacionamento que tem com Alonso e como ele se vê parecido com o espanhol em vários aspectos.

"Acho que Fernando sempre se mostra como ele é, isso é algo que eu admiro muito", disse. "Apesar do sucesso que teve, ele é apaixonado por corridas e é um cara normal e legal, o que eu aprecio muito. Em geral, ele também fica feliz quando outro piloto se sai bem".

Quanto à sua influência na Fórmula 1, é inevitável lembrar que Alonso conquistou centenas de milhares de fãs na Espanha, que por muitas temporadas tingiram as arquibancadas das Astúrias de azul. Da mesma forma, agora, em qualquer pista, há uma maré laranja em apoio a Verstappen, que explicou:

"Acho que ele também foi, por sua vez, o primeiro piloto espanhol a engrandecer a F1 e a se tornar campeão mundial. Para mim, é um pouco a mesma coisa na Holanda".

Verstappen também brincou sobre a idade de Alonso (quando estreou na F1, ele tinha quase o dobro de sua idade, 17 anos contra 33) e seu amor pelas corridas: "Ele adora corridas, e eu adoro corridas; ele provavelmente adora corridas um pouco mais do que eu, porque ainda está na F1 com sua idade!".

Por fim, ele relembrou quando começou a admirá-lo. "Tenho muito respeito por ele. Lembro-me de segui-lo quando ele estava na F1 e eu estava treinando no kart. É um piloto pelo qual vale a pena ligar a TV, você sabia que ele correria bem", concluiu o piloto da Red Bull sobre o piloto da Aston Martin.

P1 de Max QUESTIONADO por "MANIPULAÇÃO" da RBR com Pérez? Lewis SABOTADO? Ocon x Alpine, Horner e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!