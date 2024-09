Lewis Hamilton acha que ele e a Mercedes se sentem "um pouco perdidos" com a novaconfiguração de seu W15 para o GP de Singapura da Fórmula 1, depois de dificuldades nos treinos livres de sexta-feira.

O britânico só conseguiu ser o 12º mais rápido no TL1 e, apesar de ter melhorado para 11º na segunda sessão de treinos do dia, não ficou nada impressionado com a dirigibilidade do carro.

As mensagens no rádio entre ele e o engenheiro de corrida, Pete Bonnington, sugeriu que estava faltando tração nas curvas mais lentas do circuito de rua de Marina Bay, e Hamilton achava que a saída de frente era um dos principais fatores atenuantes.

Falando após o TL2, o heptacampeão da F1 relatou que a equipe havia tentado fazer muitas mudanças em seu carro para o fim de semana, mas nada parecia funcionar. "Este carro, para mim, está muito bom... foi um dia muito difícil, muito desafiador. Tentamos tudo em termos de configuração, e nada parece funcionar com a configuração", disse o piloto britânico sobre sua experiência de sexta-feira em Singapura.

"É definitivamente muito desafiador. Estamos realmente dando tudo de nós e então você descobre que está um segundo atrás. Acho que, no final das contas, estamos um pouco perdidos no momento. Não temos certeza de onde colocar o carro".

Perguntado se as mudanças entre o TL1 e o TL2 haviam ajudado, Hamilton respondeu: "Elas não fizeram nada, tentamos muito e conseguimos a mesma coisa. No momento, não estaremos indo para o Q3".

Seu companheiro de equipe, George Russell, também teve dificuldades com o equilíbrio de seu Mercedes e sofreu um momento durante o TL2, quando travou na curva 8 e acabou indo contra o muro em baixa velocidade. Além de uma asa dianteira quebrada e um bico amassado, o Mercedes não sofreu danos sérios.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Russell observou que o carro estava se sentindo "não muito bem conectado" em comparação com os finais de semana anteriores, mas, mesmo assim, visou a diferença entre os primeiros colocados, Ferrari e McLaren, e as equipes que vinham atrás.

"Não há muito o que dizer [sobre o acidente], na verdade; eu travei, tirei a asa dianteira, mas foi uma sexta-feira realmente desafiadora para nós. Estávamos realmente fora do ritmo hoje. Precisamos entender por que isso aconteceu. Tenho certeza de que encontraremos algumas respostas hoje à noite", explicou o piloto da Mercedes.

"Mas fizemos algum progresso do TL1 para o TL2. Mas o carro não está se sentindo tão bem conectado como estava há 12 meses e nas últimas corridas. Precisamos tentar descobrir o que está acontecendo".

"Há muitas surpresas por aí. Temos os [carros] RBs [que são] muito rápidos, temos as Williams. Os Red Bulls parecem estar fora do ritmo".

"E parece haver uma grande diferença entre a McLaren e a Ferrari. No mínimo, esperamos estar entre esse meio-campo e os quatro primeiros. Mas, no momento, temos muito trabalho em nossas mãos", conclui.

