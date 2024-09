A Red Bull começou a temporada de Fórmula 1 de 2024 parecendo remontar o ano de 2023, trazendo dominância absoluta de Max Verstappen em quase todas as etapas. Entretanto, desde o GP da Espanha, em junho, o tricampeão mundial não conquista nenhuma vitória. Porém, nos bastidores, a situação não era tão simples.

A equipe começou o ano enfrentando as polêmicas de Christian Horner - que foi acusado por suposto comportamento inapropriado por uma funcionária dos taurinos. Mais tarde, Adrian Newey e Jonathan Wheatley anunciaram que não continuaram no projeto britânico e, no momento, enfrentam dificuldades com o ritmo baixo do RB20.

Na fábrica, todos se sentem pressionados para reverter a situação e voltar a garantir que Verstappen conquiste boas posições. Inclusive, Mika Hakkinen vê o tricampeão mundial sofrendo mentalmente com as dificuldades que enfrenta.

"Sempre tive a impressão de que ele corria mais riscos do que os outros. Ele tinha a mentalidade de: 'Tenho que vencer'. Este ano vejo uma mudança nisso", disse o finlandês em entrevista ao Unibet.

"Não se trata necessariamente do desempenho dele, mas do lado pessoal. Para alcançar o sucesso você precisa da equipe, do carro e do seu próprio comprometimento e disciplina. Depois você vence corridas. Nesta temporada Max está lutando".

Hakkinen defendeu que a situação interna da Red Bull e os conflitos estão pesando sobre os ombros de Verstappen, o que afeta seu ritmo em pista.

"É claro que começou bem com algumas vitórias, mas acho que ficou claro que sua sequência de sucesso não poderia continuar por causa da política e dos conflitos [dentro da equipe] e [da falta] de ajuda de seu companheiro [Sergio Pérez] e isso afeta Max".

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Para o bicampeão de F1, os assuntos 'paralelos' podem estar 'distraindo' Verstappen e tirando seu foco total no título de mundiais.

"O piloto deve sempre ter espaço mental para se concentrar na corrida, em estar em forma, na sua força mental".

"A equipe agora tem esses problemas e o designer Adrian Newey saiu. Todas essas coisas, é claro, influenciam o desempenho de Max. Isso está claro. E agora também vemos que o desenvolvimento do carro parou, especialmente em comparação com as outras equipes".

Atualmente, a Red Bull enfrenta a McLaren como competidora direta na tabela de construtores, mas a Ferrari está se aproximando rapidamente também, após voltar a ter um bom desempenho e conquistar pontos importantes nas duas últimas etapas após a pausa de agosto.

