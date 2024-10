F1: Hamilton defende Red Bull após polêmica de 'truque'

Nos últimos dias surgiu a polêmica de que uma equipe estava usando um dispositivo que permite ajustar a altura do assoalho do cockpit durante o parque fechado. No dia 17 de outubro foi revelado que a Red Bull era o time em questão - e os próprios taurinos confirmaram a informação da Fórmula 1.

O time de Milton Keynes também confirmou que estava conversando com a FIA sobre o assunto e que já havia feito alterações em seu carro, mas negou qualquer irregularidade - apenas que tinha um dispositivo desse tipo em seu carro, mas não quando ele foi usado.

Quando Lewis Hamilton foi questionado sobre o assunto em Austin, ele defendeu a Red Bull e disse que era típico das equipes de F1 ultrapassar os limites:

"Só fiquei sabendo disso antes de vir para cá. Mas acreditamos que o nome do nosso esporte é inovação. A Red Bull foi a primeira colocada e inovou", disse o sete vezes campeão mundial à Sky Sports F1.

"Em última análise, todas as equipes analisam as regras e tentam descobrir como ultrapassar os limites, como tirar o máximo proveito das regras, mesmo que ultrapassem um pouco os limites. Nós só precisamos continuar melhorando e regulando melhor".

"No final das contas, eles fizeram um trabalho melhor do que os outros. Só Deus sabe há quanto tempo eles têm essa ferramenta e ganharam campeonatos. Talvez isso tenha acabado agora... Mas não acho que essa única coisa vá detê-los".

"E acho que todos os outros precisam continuar sendo inovadores e pioneiros em vez de tentar alcançá-los", acrescentou o britânico.

Hamilton ainda defende Verstappen sobre palavrões

A polêmica que se montou em Singapura segue rodando o paddock e os pilotos ainda não se conformam com a maneira como a FIA decidiu punir Max Verstappen por uso de palavrões durante uma coletiva de imprensa.

A regulamentadora decidiu que o tricampeão deveria fazer trabalhos comunitários por dizer que seu carro estava "fodido". No entanto, os colegas de grid concordaram que a decisão foi muito drástica.

Hamilton já defendeu o holandês anteriormente e disse que a punição foi um pouco dura demais. Agora, o heptacampeão voltou a reiterar:

"Conversamos sobre isso entre os líderes. Tenho certeza de que falaremos sobre isso no briefing de pilotos, mas não planejamos fazer nada por enquanto", explicou Hamilton.

"Acho que mesmo dentro da F1 eles sabem que isso não refletiu bem para eles e provavelmente estão tentando pensar em outra coisa daqui para frente".

George Russell concordou com o colega de equipe e disse que todos planejam conversar com a FIA dentro de alguns dias, assim que conseguirem entrar em um acordo sobre o posicionamento final de todos.

"Parece um pouco bobo termos chegado tão longe. Ainda não falamos com a FIA, mas esperamos fazê-lo provavelmente na próxima semana, talvez no México. Coletivamente, estamos todos na mesma página".

