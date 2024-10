F1: Leclerc afirma que Ferrari deve ser realista sobre campeonato

Charles Leclerc acredita que algumas das performances recentes da Ferrari fizeram a equipe "parecer particularmente boa" e exige uma visão realista dos campeonatos. Depois de uma queda de performance no meio da temporada da Fórmula 1, a Scuderia se recuperou entre a Bélgica e Singapura, com Leclerc vencendo em Monza e terminando no pódio em Spa, Zandvoort e Baku.

Apesar da melhora no desempenho, o piloto monegasco acredita que se trata de um fenômeno exclusivo das pistas e adverte que não se deve ficar muito entusiasmado.

"É preciso ter um pouco de sorte do nosso lado, porque mesmo que estejamos muito bem até o final da temporada, será difícil conquistar o campeonato de pilotos", disse Leclerc à imprensa. "Mas não estou pensando nisso no momento, estou apenas tentando me concentrar corrida a corrida e a pior coisa que podemos fazer agora é ter expectativas erradas para o futuro".

"Tivemos algumas pistas muito especiais desde Monza que nos fizeram parecer particularmente bons e espero que isso continue depois de Singapura."

No entanto, o piloto da Ferrari espera que as duas principais rivais ao título voltem ao seus respectivos auges na temporada: "No entanto, espero que a McLaren e a Red Bull voltem aos seus níveis normais de desempenho. A McLaren nunca desistiu, mas ainda é um carro a ser batido, e a Red Bull voltará e tornará nossas vidas um pouco mais difíceis."

"Temos que ter as expectativas certas para o fim de semana porque, caso contrário, pode ser difícil tentar encontrar o desempenho que não existe no carro. Mas estamos trabalhando bem e nosso desenvolvimento está indo bem", conclui.

Leclerc está atualmente em terceiro lugar na classificação dos pilotos com 245 pontos, 86 pontos atrás do líder Max Verstappen com 331 pontos, com Lando Norris, com 279 pontos, em segundo.

Na classificação por equipes, a Ferrari está em terceiro lugar, com 441 pontos, contra 516 da McLaren e 475 da Red Bull, faltando seis corridas e três sprint na temporada.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!