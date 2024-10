F1: Ferrari não fará nenhuma 'revolução' com Serra e D'Ambrosio

O resultado decepcionante do GP de Singapura da Fórmula 1 não abalou o moral da Ferrari, que está à todo vapor para preparar o último trimestre do campeonato, já que ainda restam 6 das 24 corridas do calendário.

A pausa de um mês após Marina Bay chega no momento certo, pois corresponde a uma espécie de reinício real da temporada. Nesta terça-feira, 1º de outubro, haverá a estreia oficial de Loic Serra como diretor técnico de chassi e Jerome D'Ambrosio como vice-diretor de equipe de Frédéric Vasseur.

A Scuderia, portanto, assumirá uma direção francófona, já que os três principais homens da gestão esportiva são dois franceses e um belga. Vasseur pode liberar a função interina de diretor técnico (ele venceu o GP da Itália como chefe de engenharia), mas o plano de desenvolvimento do SF-24 está prosseguindo de acordo com os planos já elaborados.

Após as fotos oficiais, Serra e D'Ambrosio terão a chance de conversar com seus companheiros de equipe de primeiro escalão, ou seja, as pessoas com quem trabalharão mais de perto quando assumirem seus respectivos escritórios. Haverá uma entrada suave, sem alarde, porque a equipe está envolvida em um período final muito exigente.

A equipe a disposição de Serra é formada por um punhado de engenheiros italianos que foram motivados a ser o coração de Maranello em nível técnico. Os nomes são conhecidos: Enrico Gualtieri (diretor técnico da unidade de potência); Fabio Montecchi (engenharia de projeto de chassi); Marco Adurno (desempenho do veículo), Diego Tondi (aerodinâmica); Matteo Togninalli (engenharia de pista); e Diego Ioverno (operações de chassi), que também é o diretor esportivo e também conversará com D'Ambrosio.

A expectativa frustada de Adrian Newey na Ferrari certamente teria tido efeitos muito diferentes, pois o inglês teria exigido a chegada de seus colaboradores de confiança, desestruturando uma organização que agora parece coesa e cooperativa.

A reação positiva do grupo à saída de Enrico Cardile, o diretor técnico toscano que foi para a Aston Martin, pode ser medida pela competitividade renovada do SF-24 após a crise no início do verão no hemisfério norte, inverno no Brasil.

Os técnicos estão ocupados deliberando sobre o mais recente pacote de atualizações que será visto no do GP dos EUA. A Ferrari antecipou para Singapura a estreia da nova asa flexível que estava prevista para chegar em Austin.

No Texas, já veremos a evolução do conceito que deve aproximar Maranello dos conceitos de aeroelasticidade da McLaren e da Mercedes. A pista americana é pouco adequada para o SF-24, mas o trabalho de simulação indica que há boas esperanças de ser competitivo também na corrida nos EUA.

Em Austin, todas as principais equipes dispararão seus últimos cartuchos da temporada, sabendo que o dinheiro gasto em desenvolvimentos não será desperdiçado, mas também terá um bom efeito sobre os monopostos de 2025 que nascerão sob os regulamentos atuais.

Loic Serra, portanto, terá a oportunidade de supervisionar o 677, nome do projeto de carro do ano que vem, que será totalmente novo: chassi, caixa de câmbio mais curta e design da suspensão dianteira que puxa em vez de empurrar são os ingredientes do monoposto que terá a ambição de desafiar a McLaren e a Red Bull com Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Quanto a Jerome D'Ambrosio, por outro lado, amanhã ele deverá ver Jock Clear, o técnico responsável pela Ferrari Driver Academy, após a saída de Laurent Mekies.

Havia rumores sobre a FDA de que a Ferrari havia encerrado essa experiência, preferindo recrutar jovens pilotos por meio de olheiros. Esses não seriam os planos, mas a intenção é seguir em frente com uma estratégia operacional que Jerome desenvolverá.

Em suma, a Ferrari entra em uma nova fase operacional sem alarde: não há revolução, mas a evolução de um sistema de trabalho no qual Fréd Vasseur 'coloca as fichas'.

