A decisão do Grupo Renault de encerrar sua operação de motores na Fórmula 1 após a temporada 2025, conforme reportado pelo Motorsport.com nesta segunda-feira, gerou uma reação furiosa da fábrica de unidades de potência para F1 da marca francesa, localizada em Viry-Châtillon, perto da capital, Paris.

O CSE, Comitê Social e Econômico das instalações de Viry, fez uma campanha árdua para tentar persuadir o CEO da Renault, Luca de Meo, a não encerrar a fabricação de unidades de potência para a equipe Alpine na categoria máxima do automobilismo.

No entanto, as tentativas falharam e escuderia francesa deverá usar força motriz da Mercedes a partir da temporada 2026. O CSE agora expressou suas preocupações sobre a decisão de de Meo e alegou que "essa decisão faz com que a Alpine perca sua história esportiva".

"Todos os representantes da fábrica, falando pela voz dos funcionários e a maioria das partes interessadas, lamentam e deploram a decisão de 'parar' os motores de F1 em 2026", informou o órgão de Viry.

"Soluções de parceria foram rejeitadas, embora pudessem ter possibilitado atingir vários objetivos: manter a atividade de F1, reduzir os custos de desenvolvimento e operação, manter todas as habilidades e a possibilidade de ter um motor já amplamente desenvolvido e promissor para a temporada 2026."

"A história do site de Viry mostra que decisões conflitantes foram frequentemente tomadas e demonstra a importância de manter habilidades altamente qualificadas para o futuro, a fim de deixar a porta aberta para um retorno à F1 quando os regulamentos e o contexto financeiro tornarem mais atraente", diz Viry.

A declaração do CSE também manifesta preocupação que a fábrica de Viry-Châtillon passe de 500 para 334 empregos em 1º de janeiro, além do possível término dos contratos de muitos provedores de serviços -- a instalação perto da capital francesa será responsável pela fabricação de motores do WEC.

Em resumo, o CSE concluiu que "a falta de maturidade dos projetos apresentados e a perda de confiança na gestão representam um grande risco de habilidades críticas deixarem o local de Viry. Apesar da turbulência dos últimos dois meses, Viry continuou a desenvolver o motor [de F1] de 2026 do qual a Alpine está se privando. Esta decisão faz com que a Alpine perca sua história esportiva", argumentou o comunicado.

"Por todas essas razões, os representantes do CSE deram unanimemente uma opinião desfavorável sobre o projeto. Apelamos às autoridades públicas para defender a sustentabilidade do emprego no local de Viry."

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!