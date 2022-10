Carregar reprodutor de áudio

Devido à falta de chances para a realização de testes durante a temporada, a Fórmula 1 introduziu uma nova regra para 2022, com o objetivo de dar chances a jovens pilotos, o que levará a um recorde na categoria na próxima sexta-feira, durante o primeiro treino livre para o GP dos Estados Unidos.

Ao longo da temporada, as equipes são obrigadas a ceder duas vagas para jovens pilotos, sem experiência significativa na categoria, em sessões de treinos livres. E com quatro corridas para o fim, os times correm contra o tempo para cumprir esse regulamento.

Em Austin, quatro farão isso, enquanto a Haas contará novamente com Antonio Giovinazzi, totalizando cinco dos 20 carros sendo conduzidos por pilotos que não são os titulares, uma marca sem precedentes na categoria.

Dos quatro 'novatos', olho em Sargeant para 2023

A Ferrari é uma das quatro equipes que terão um novato em Austin. É algo único, já que nunca antes a Ferrari cedeu seus volantes em treinos oficiais da F1 a pilotos que não os oficiais do time de Maranello.

Tradicionalmente, a Ferrari sempre deixa esse 'trabalho sujo' para suas equipes clientes. Robert Shwartzman terá a honra de ser o primeiro ao subir no F1-75 durante o TL1 para seu primeiro contato real com o carro que guiou muitas vezes no simulador.

O russo, que hoje corre com uma licença israelita, guiou um carro de F1 no começo do ano, subindo no SF21 de 2021 em Mugello e em Fiorano. Por isso, a participação em um treino oficial de F1 também é algo totalmente novo para Shwartzman.

O mesmo acontece com Logan Sargeant, que fará sua estreia em uma sessão oficial de F1 na Williams, e poderá fazer isso em casa, com expectativa de arquibancadas cheias no Circuito das Américas.

Também há muito em jogo para Sargeant, porque uma boa atuação pode colocá-lo de vez na luta pela segunda vaga da Williams em 2023. Mas ele ainda depende de si próprio, já que precisa terminar a temporada da Fórmula 2 entre os cinco primeiros para completar os pontos necessários para a superlicença.

Alex Palou testte eerder dit jaar al met de McLaren MCL35M in Barcelona. Foto: Monaco Increase Management

Além de Shwartzman e Sargeant, outro nome que fará sua estreia neste fim de semana é Theo Pourchaire, que correrá pela Alfa Romeo. Mas, para o francês as expectativas são menores, já que ele não tem como ser promovido pelo time suíço em 2023.

Fechando a lista de novatos, temos um que não é tão novato assim: Álex Palou. O campeão de 2021 da Indy pode estar fazendo sua estreia na F1 a bordo do MCL36 da McLaren, mas já possui uma grande experiência em um dos principais campeonatos de monopostos do mundo.

E Giovinazzi: pode convencer a Haas?

O quinto e último não-titular presente no TL1 em Austin é um velho conhecido: Antonio Giovinazzi. Em um acordo com a Ferrari, a Haas cedeu duas sessões ao italiano neste ano, primeiro em Monza e agora no Circuito das Américas. Por sua experiência na F1, Giovinazzi não entra na cota da equipe americana de jovens talentos.

Mesmo assim, há muito em jogo para Giovinazzi, que está na luta pela segunda vaga da equipe, disputando com Mick Schumacher e Nico Hulkenberg para ser companheiro de Kevin Magnussen em 2023.

