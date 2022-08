Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana de Charles Leclerc em Spa-Francorchamps não foi dos melhores. Além da troca de motor que o forçou a largar do fundo do grid no GP da Bélgica de Fórmula 1, o monegasco ainda perdeu a quinta posição na corrida devido a uma punição por excesso de velocidade no pitlane, algo que a Ferrari atribuiu a uma falha no sensor devido à um visor que ficou preso em seu duto de freio.

Com a punição de cinco segundos logo após a bandeira quadriculada, o monegasco acabou na sexta posição. A decisão de parar Leclerc a duas voltas do fim foi uma tentativa da Ferrari de conseguir o ponto extra da volta mais rápida, o que não acabou acontecendo.

Leclerc assumiu a culpa pelo excesso de velocidade, mas Mattia Binotto revelou uma falha no sensor, resultado de uma viseira que ficou presa no duto de freio dianteiro direito, fazendo com que as medições da equipe fossem erradas.

"Foi bem no limite", disse Binotto ao Motorsport.com. "Não estávamos usando nossos sensores normais de medição de velocidade, porque eles falharam ao superaquecer devido à viseira de Max, então não foi tão correto".

"Acho que, no geral, foi uma situação infeliz. Não foi porque paramos de decidir e sermos corajosos".

Segundo o documento dos comissários, Leclerc excedeu o limite de 80 km/h em apenas 1 km/h, causando a punição. Esse é mais um episódio que atrapalha o ano de Leclerc, fazendo com que o monegasco perdesse a segunda posição no Mundial de Pilotos para Pérez e ficando a 98 pontos de Verstappen.

Binotto defende a decisão de trazer Leclerc aos boxes: "Era a oportunidade de fazer a volta mais rápida, e havia margem para Fernando para parar e tentar. Acho que foi a decisão certa, por mais que soubéssemos que seria próximo com Fernando".

