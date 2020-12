Charles Leclerc disse que tem "alguma esperança" de George Russell ser capaz de vencer com a Mercedes no GP do Sakhir de Fórmula 1 neste final de semana. O britânico foi convocado pela equipe alemã para substituir Lewis Hamilton, que ficou de fora depois de testar positivo para Covid-19 no início desta semana.

E embora Russell enfrente um grande desafio para se atualizar com seu novo ambiente, seu amigo de longa data e ex-companheiro de kart Leclerc tem grandes esperanças nele.

“Para mim, pelo menos um pódio, mas tenho alguma esperança de vitória”, disse o piloto da Ferrari sobre as perspectivas de Russell. “Quer dizer, é muito otimista, mas sei que ele é muito bom. Sei que ele é muito bom e posso apostar na vitória”.

Leclerc acha que, mesmo que Russell consiga apenas uma oportunidade na Mercedes, será o suficiente para ele mostrar do que é capaz.

“É uma oportunidade incrível”, acrescentou Leclerc. “Eu o conheço há muitos anos, éramos companheiros com Alex [Albon] em 2011, no kart. E sim, agora ele finalmente tem a oportunidade de competir por uma equipe de ponta”.

“Não sei por quanto tempo, se será por um ou dois finais de semana, mas de qualquer forma, acho que ele vai mostrar o quanto é um bom piloto neste final de semana”.

“Claro que ele já mostrou isso antes, mas agora ter a oportunidade de lutar mais adiante, com provavelmente o melhor carro que existe, é uma grande oportunidade para ele e espero que ele se dê bem”.

Leclerc não é o único que sugere que Russell faça coisas boas neste final de semana, com Lando Norris, da McLaren, também pensando que seu colega britânico pode triunfar. “Acho que ele pode conquistar a pole, acho que ele pode vencer”, disse ele.

“Mas eu acho que se houver algum final de semana que talvez a Mercedes tenha uma vantagem menor do que qualquer outro final de semana, provavelmente é aqui. Então ele deu um passo à frente na equipe provavelmente em um dos finais de semana mais difíceis do ano em termos de vantagem que eles provavelmente têm sobre o resto do grid. Então, não vai ser fácil para ele”.

“Mas eu sei o quão bom piloto ele é. E tenho certeza de que todo mundo também. Tenho certeza que a Mercedes também. Então, estou esperando grandes coisas”.

“Claro que talvez eu fique com um pouco de ciúme se ele conseguir um resultado extremamente bom ou uma vitória. Mas vou ficar feliz por ele, e espero poder lutar com ele novamente”.

