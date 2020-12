Max Verstappen acredita que será “muito difícil” para a Red Bull vencer a Mercedes no Bahrein neste final de semana, mesmo com a ausência do campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton. O hepta perderá o GP de Sakhir depois de um teste positivo para o Covid-19 na segunda-feira.

Seu lugar na Mercedes será ocupado pelo titular da Williams, George Russell, que fará parceria com Valtteri Bottas. Verstappen, no entanto, terminou em segundo lugar atrás de Hamilton em cinco ocasiões nesta temporada, mas não acredita que a ausência do piloto da Mercedes aumentará suas chances de vitória no Bahrein.

“Não há Lewis, mas há Valtteri e George, pilotando o carro mais rápido do grid”, disse Verstappen. “Ainda vai ser muito difícil e nada fácil, especialmente com o layout que temos”.

“Os tempos de volta serão muito próximos, também com o pessoal atrás de nós da semana passada. Não espero que seja muito fácil lá fora”.

A F1 usará o anel externo de alta velocidade do Circuito Internacional do Bahrein pela primeira vez neste final de semana, prometendo tempos de volta de menores que 55 segundos e apenas quatro pontos de frenagem.

A Red Bull tendia a lutar nas pistas de baixa força aerodinâmica no início da temporada de 2020, especialmente em Monza. “[O layout] só ajudará os carros que têm muita potência, então espero que seja um pouco mais difícil para nós,” disse Verstappen.

“Eu realmente espero que não seja como Monza, mas temos que esperar para ver. A pista é um pouco diferente em comparação com Monza. Acho que ainda existem alguns cantos em que você pode fazer um pouco mais de diferença”.

“Monza você executa forças descendentes realmente baixas, todo mundo executa força descendente muito, muito baixas. Você realmente falta nas retas”.

“Acho que aqui haverá um pouco de diferença em termos de níveis de força descendente. Mas sim, vamos torcer e rezar para que seja melhor”.

Verstappen terminou em segundo no Bahrein no final de semana passado, mas não gostou do fato de a Red Bull não ter sido mais agressiva com sua estratégia de corrida. O holandês disse que a equipe revisou e discutiu o assunto e que espera uma abordagem mais ousada neste final de semana.

“Acabei de comentar no final de semana passado que éramos um pouco conservadores, então só posso comentar isso”, disse Verstappen. “Nós analisamos e acho isso bom. Vamos ver o que podemos fazer neste final de semana, ver se podemos fazer melhor”.

