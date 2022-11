Vettel critica Red Bull em último quali na F1, em Abu Dhabi; veja

Carregar reprodutor de áudio

Tetracampeão mundial da Fórmula 1, Sebastian Vettel, da Aston Martin, se despede da categoria neste domingo, quando larga em nono no GP de Abu Dhabi. Após a classificação, porém, o alemão não falou só de seus sentimentos, mas criticou a Red Bull, cujos carros o atrapalharam no quali.

"Nas voltas anteriores ao Q3, sempre tinha uma Red Bull no caminho", reclamou o veterano, que conquistou os seus quatro títulos de F1 com a equipe da marca de energéticos. "Se você ensaiasse dessa forma, provavelmente não daria tão certo", ironizou ele, que correu na 'RBR' de 2009 a 2014.

"Mas, sim, a última volta foi limpa", aliviou-se Vettel, cujo companheiro, o canadense Lance Stroll, larga apenas em 14º. "Foi uma boa sessão", seguiu o germânico quando questionado pelo Motorsport.com.

"Estou feliz com como foi. Fiquei um pouco emocionado antes de entrar no carro, mas, uma vez dentro dele, todos os pensamentos foram para a classificação", ponderou Sebastian, antes de voltar a falar sobre a emoção na despedida da F1, na qual estreou em 2007, pela Sauber.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tem bastante gente aqui, o que é especial. Estou nisso há bastante tempo e o sentimento é engraçado, tenho de admitir", revelou Vettel, que precisa ajudar a Aston Martin a assegurar o sexto lugar no campeonato de construtores, no qual a equipe de Silverstone batalha com a Alfa Romeo.

"Tentaremos. Vamos ver o que acontece, mas sinto que estamos bem com os pneus. Acho que vai ser uma boa corrida", completou Vettel, que será substituído pelo espanhol Fernando Alonso em 2023. Aliás, o bicampeão mundial, que deixará a Alpine, falou sobre o rival e, agora, amigo.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Fiquei muito feliz [por ele avançar ao Q3]", disse o também veterano, que largará em 11º e está usando um capacete especial em homenagem a Vettel, com as cores da Alemanha, no GP de Abu Dhabi.

Alonso, a propósito, prometeu 'tomar cuidado' para não bater no tetracampeão mundial na corrida deste domingo nos Emirados Árabes Unidos. A largada de Yas Marina está programada para 10h (Brasília). A cobertura completa você confere no Motorsport.com, que debate a prova no YouTube.

VERSTAPPEN supera Pérez e é POLE em Abu Dhabi; Leclerc bate Sainz, HAM 5º e RUS 6º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo