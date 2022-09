Carregar reprodutor de áudio

Após a comoção no paddock da Fórmula 1 pela resolução do caso Oscar Piastri, foi a vez dos carros voltarem à pista de Zandvoort! E no segundo treino livre para o GP da Holanda, deu uma dobradinha da Ferrari, com Charles Leclerc à frente de Carlos Sainz por apenas quatro milésimos de segundo.

Já Lewis Hamilton foi o terceiro. Completaram o top 10: Lando Norris, George Russell, Lance Stroll, Fernando Alonso, Max Verstappen, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

Após um TL1 tranquilo, o segundo treino livre aconteceu em meio a um caos no paddock, devido à decisão da Junta de Reconhecimento de Contratos, que deu ganho de causa à McLaren no caso Oscar Piastri. O time de Woking não perdeu tempo e logo confirmou o australiano por dois anos.

A sessão iniciou com 15 minutos de atraso, devido às bandeiras vermelhas na classificação da Fórmula 2, que terminou com pole de Felipe Drugovich enquanto Theo Pourchaire bateu e vai largar apenas em 16º.

Após os 15 minutos iniciais, a liderança era de Sainz, com 01min13s412, seguido de perto por Leclerc (+0s025) e Verstappen (+0s053), enquanto Russell vinha em quarto, mas já a 0s316 e Norris fechando o top 5, a mais de meio segundo.

Na sequência, os pneus macios ganharam a pista com os pilotos iniciando as simulações de classificação, entregando os melhores tempos da sexta-feira em Zandvoort.

Quando a sessão chegou à metade, Sainz mantinha a ponta, mas baixando sua marca anterior em mais de 1s para 01min12s349, tendo Hamilton e Norris a menos de um décimo de distância, enquanto Russell e Stroll fechavam o top 5, a três e quatro décimos de diferença.

Mas logo foi a vez de Leclerc assumir a ponta, com 01min12s345, sendo apenas quatro milésimos mais rápido que o companheiro de equipe. Na sequência, foi a vez dos pilotos voltarem às garagens para encher os tanques e iniciarem as simulações de corrida.

A 15 minutos do fim, a Ferrari fazia uma dobradinha, com Leclerc à frente de Sainz, ainda separados por apenas 0s004. Hamilton, Norris e Russell completavam o top 5.

Minutos depois, uma bandeira vermelha causada por Tsunoda. O piloto da AlphaTauri perdeu o controle de seu carro e foi parar na caixa de brita, sem ter como sair sozinho.

No final, a Ferrari respondeu à dobradinha da Mercedes no TL1 com seu próprio 1-2. Charles Leclerc foi o mais rápido com 01min12s345, apenas 0s004 mais rápido que Carlos Sainz. Já Lewis Hamilton foi o terceiro. Completaram o top 10: Lando Norris, George Russell, Lance Stroll, Fernando Alonso, Max Verstappen, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort no sábado para o terceiro treino livre para o GP da Holanda. A sessão acontece às 07h, com transmissão do Bandsports. Na sequência, às 10h, teremos a classificação que define o grid de largada para a 15ª etapa da temporada 2022.

