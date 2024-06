F1: Leclerc participa de revezamento da tocha Olímpica em Mônaco

Os Jogos Olímpicos de Paris estão batendo na porta e, nesta terça-feira, a tocha olímpica passou pelo principado de Mônaco no tradicional revezamento e Charles Leclerc foi um dos responsáveis por carregar o maior símbolo das olimpíadas.

Essa foi a segunda vez na história que um piloto de Fórmula 1 conduziu a tocha. A primeira aconteceu em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres com Lewis Hamilton. O monegasco foi convidado a fazer parte deste momento devido à vitória no GP de Mônaco no fim de maio.

A Olimpíadas na França acontecerá a partir do dia 26 de julho. E neste fim de semana acontece o GP da Espanha de Fórmula 1, com as atividades se iniciando na sexta-feira, às 08h30 (Brasília).

Confira a programação da Espanha de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h35 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h40 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h50 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 13h Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h50 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

