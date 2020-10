A Ferrari promoveu seu então piloto júnior, Charles Leclerc, à Fórmula 1 em 2018, quando o monegasco estreou com a Alfa Romeo na principal categoria do automobilismo mundial.

Como novato, ele fez o que se esperava, e isso lhe rendeu uma vaga, após apenas uma temporada, na Scuderia Ferrari. No primeiro ano, conquistou suas primeiras poles e vitórias, e se tornou o principal piloto e aposta absoluta da equipe.

No podcast oficial da F1, Beyond the Grid, Leclerc contou uma piada que o então chefe da Ferrari, Maurizio Arrivabene, fez ao anunciar sua promoção ao time principal.

"Nunca vou esquecer daquele momento", comentou. “Lembro que estava com um grupo de amigos em um barco. O Maurizio me ligou, pedi a todos que calassem a boca e desligassem o motor. E o Maurizio me disse: 'Tomamos a decisão e não escolhemos você’.”

"Fiquei muito desapontado. Não que eu tinha certeza de que seria promovido, mas ainda estava esperançoso. Fiquei em silêncio por cinco segundos. E então Maurizo disse: 'Brincadeira, nós promovemos você'. Tentei manter a calma conversando com ele, mas então, quando ele desligou, eu pulei na água e a loucura começou."

Leclerc é atualmente o oitavo no campeonato mundial de pilotos de 2020, embora esteja apenas cinco pontos atrás de Sergio Pérez, quinto colocado.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Leclerc pistola? Entenda por que o game F1 2020 incomodou tanto o piloto monegasco da Ferrari

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna