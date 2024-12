A tão aguardada última corrida de Lewis Hamilton pela Mercedes começou no GP de Abu Dhabi de maneira bem desastrosa para o heptacampeão que conseguiu ser apenas o 18° colocado para a etapa que fecha a temporada da Fórmula 1. Um poste de amarração ficou preso de baixo de seu carro, após incidente de Kevin Magnussen.

O sete vezes campeão mundial estava em seu último esforço para fazer uma volta que o levaria à Q2 quando se deparou com Magnussen lento na Haas. O dinamarquês, ciente de que Hamilton estava vindo atrás dele na seção do hotel, saiu da pista e foi para trás dos meios-fios para tentar não bloquear a Mercedes.

No entanto, ao fazer isso, Magnussen atingiu o poste de amarração que fica na parte interno, arremessando-o para o outro lado da pista no momento em que Hamilton chegava.

Sem tempo para reagir, o britânico passou por cima do poste de amarração, que ficou preso embaixo de seu carro enquanto ele tentava terminar a volta.

A aerodinâmica teria sido muito afetada e um setor final sem brilho fez com que o britânico perdesse a chance de ficar entre os 15 primeiros por menos de um décimo de segundo, terminando em 18º entre 20 pilotos.

Claramente irritado com a situação e com a falta de ritmo, Hamilton foi ao rádio da equipe logo em seguida e disse: "Isso foi ruim, cara, Jesus"

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, que abaixou a cabeça em sinal de frustração com a saída de Hamilton do Q1 em seu último evento com a Mercedes, concordou: "Sim, Lewis. Isso foi ruim".

