Piloto da Ferrari, que está chamando a atenção na pré-temporada 2022 da Fórmula 1, o monegasco Charles Leclerc crê que todas as equipes estão escondendo seu verdadeiro potencial nos testes de Barcelona, que começaram nesta quarta-feira em Montmeló.

A declaração do competidor vem após ele aparecer em segundo na tabela de tempos, atrás do britânico Lando Norris, da McLaren. Companheiro de Leclerc, o espanhol Carlos Sainz foi o terceiro mais rápido.

Mas Leclerc não vê tanta importância nos tempos de volta neste momento. "Foi a primeira vez em que pudemos realmente acelerar com o novo carro e foi bom estar de volta ao volante. Completamos os testes que queríamos e corremos com suavidade, o que é bom para um novo carro. Mas não podemos nos deixar levar pela tabela de tempos, já que todos estão escondendo sua verdadeira forma", afirmou.

"É impossível ter uma noção clara neste momento, então temos que continuar focados e trabalhando duro. Mas completamos muitas voltas e isso é algo positivo para construirmos 'em cima'.

