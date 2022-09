F1: Limite de custos não limita ideias, diz engenheiro da Ferrari

Carregar reprodutor de áudio

O desenvolvimento dos carros ao longo da temporada de 2022 da Fórmula 1 foi diferente em relação aos anos anteriores, em função do limite orçamentário. Portanto, as equipes precisaram equilibrar o desejo de atualizar o carro com os custos da construção de novas peças.

Algumas equipes, como a Alpine, optaram por trazer pequenas mudanças para todas as corridas, enquanto outras optaram por implementar novas peças em pacotes maiores e mais espalhados ao longo da temporada.

Mas, apesar do que às vezes pode parecer um limitador para o desenvolvimento das equipes, o engenheiro sênior de desempenho da Ferrari, Jock Clear, diz que o trabalho nas fábricas tem sido intenso, visando descobrir onde os ganhos podem ser obtidos.

Questionado pelo Motorsport.com se o trabalho nas fábricas estava mais avançado em relação ao que as equipes têm disponível nas pistas, Clear disse:

"O estágio em que o campeonato está, obviamente tem um impacto sobre se você avança em mais atualizações e, obviamente, no final do ano, você sabe onde está seu teto sobre o que pode gastar, porque seu orçamento é limitado.

"Inevitavelmente, você terá que tomar algumas decisões com base na posição no campeonato no momento. E, claro, você nunca para de se desenvolver.

"Independentemente de você optar por gastá-lo em pacotes que chegam ao circuito ou não, o poder real do cérebro não custa muito.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

"Há pessoas muito inteligentes com ideias em todas as equipes. Então, mesmo que você não as esteja trazendo para o circuito, elas provavelmente se manifestarão no início da próxima temporada.

"Mais uma vez, você escolhe quando os traz. O limite de custo não limita as pessoas que trazem grandes ideias. Na fábrica, isso está sempre acontecendo e é bastante empolgante."

A McLaren foi uma das equipes que teve que interromper temporariamente o processo de atualização no meio da temporada, em meio à incerteza sobre os limites orçamentários durante a crise dos custos de energia.

Uma vez que um acordo foi alcançado para dar a todas as equipes um pouco mais de margem de gastos, a McLaren conseguiu trazer mais melhorias para seu carro.

Na época, o chefe da equipe McLaren, Andreas Seidl, disse: “Espero que não sejamos apenas nós que tivemos que puxar o freio de mão em termos de desenvolvimento, devido às restrições que estamos tendo principalmente do lado do limite orçamentário.

"Mas também existem as restrições que você tem hoje em dia, como o tempo de túnel de vento ainda mais limitado, então você realmente precisa ter muito cuidado com a forma como usa seu tempo de túnel de vento".

