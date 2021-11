Recentemente, Max Verstappen disse que "não teria pesadelos" se não fosse campeão da Fórmula 1 em 2021 e que "as pessoas levam a categoria muito a sério". No entanto, esse pensamento não parece ser compartilhado pelo conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, ao afirmar que seria uma "decepção" caso ele não ganhe o título.

Segundo o chefão da equipe, há uma superioridade em pista de seus carros que não é vista nos pontos e os colocam como favoritos. Atualmente, o holandês lidera o campeonato de pilotos com 12 de vantagem sobre Lewis Hamilton e a Mercedes está na ponta do mundial de construtores, 23 à frente da rival austríaca.

"Seria uma grande decepção se Verstappen não ganhasse" declarou Marko à mídia alemã Auto, Motor und Sport. "O título de campeão mundial é algo muito, muito importante para ele e para nós."

"Com as estatísticas, temos mais vitórias e uma certa superioridade que não se reflete nos pontos. Como a Ferrari teve aquele aumento milagroso de potência [em 2019], a Mercedes foi forçada a compensar e eles conseguiram. É por isso que não os alcançamos no ano passado."

Os outros pilotos das escuderias ponteiras, Valtteri Bottas e Sergio Pérez, não brigam pelo título, mas podem desempenhar um papel importante mesmo se não estiverem no nível de Hamilton e Verstappen, segundo Marko.

"Os erros são mínimos em termos de estratégia, preparação e pit stop. Portanto, todo o pacote tem que estar correto", disse o conselheiro. "Bottas pode ter um bom dia e estar à frente, o mesmo vale para Pérez, mas ninguém pode competir com os dois atores principais, o piloto faz a diferença."

F1 2021: O que MERCEDES e HAMILTON precisam fazer para reverter FAVORITISMO da RED BULL no México | TELEMETRIA

