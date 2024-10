Ainda é incerto que a MotoGP será comprada pela mesma dona da Fórmula 1, a Liberty Media. Apesar disso, Paul Arimont, membro do Parlamento Europeu, começou a questionar a Comissão Europeia e suspeita de um possível monopólio.

O político diz que a Comissão deve iniciar uma investigação para garantir que não haja violação da lei de concorrência, segundo informações do Het Belang van Limburg.

Uma questão particularmente espinhosa para Arimont é o fato de a Liberty Media ter gradualmente se tornado proprietária de quase todos os direitos das principais categorias de corrida.

Além da F1, a empresa norte-americana já detém os direitos da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a empresa controladora Liberty Global assumiu os direitos da Fórmula E este ano.

Com a possível adição dos direitos da MotoGP - pelos quais a Liberty tem quatro bilhões de dólares, cerca de R$ 22,5 milhões.

Essa não é a primeira vez que o Comissário Europeu da Concorrência é solicitado a investigar a posição dos proprietários da F1. A CVC Capital, sediada em Luxemburgo, queria assumir o controle da F1 em 2006, mas a empresa não recebeu sinal verde até que os direitos da MotoGP fossem vendidos. A CVC escolheu essa opção e a Dorna assumiu o controle.

