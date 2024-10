Em uma entrevista ao Formel1.de, Ralf Schumacher falou sobre sua própria carreira e a de seu irmão, Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1. Na visão de Ralf, as conquistas de seu irmão não serão igualadas por enquanto.

"Mesmo um Lewis Hamilton nunca chegará perto", afirma Ralf. "Nem em anos-luz, do meu ponto de vista." O ex-F1 acredita que um piloto pode se aproximar das conquistas de seu irmão: Max Verstappen.

"Achávamos que Lewis Hamilton poderia andar sobre a água. Ele não conseguiu. Pensamos que Max Verstappen poderia andar sobre a água.... Embora eu ache que, em termos de talento, ele possa chegar mais longe do que Lewis Hamilton. Então, ele faz ainda mais diferença."

Michael Schumacher, na opinião de Ralf, foi um desses pilotos que fizeram a diferença, como Verstappen está fazendo agora, de acordo com o alemão. No entanto, ele admite que Michael teve "sorte" de estar no lugar certo e na hora certa, referindo-se à era de ouro da Ferrari entre 2000 e 2004, quando conquistou o título cinco vezes seguidas.

As declarações de Schumacher naturalmente levarão a discussões, mas ele enfatiza que não está fazendo essas declarações por causa de seu irmão. "Talvez Max Verstappen possa mudar isso se continuar pilotando [na F1] por muito tempo, mas, para mim, o que Michael fez é inigualável. No que me diz respeito, não há nada que se compare a isso. Na minha opinião, Lewis Hamilton também nunca chegará lá, mesmo com anos-luz [de diferença]. Você só precisa ser capaz de montar uma equipe do zero".

Ralf Schumacher, hoje comentarista de F1 na filial alemã da Sky Sports, vê os pilotos da Mercedes fazendo menos diferença do que seu irmão fez na era da Ferrari. "Quando ouço os comentários de hoje, inclusive de Toto [Wolff, chefe da equipe], que depois diz que os pilotos disseram algo novamente e que as coisas foram para o lado errado novamente..."

"Esses pilotos realmente não têm nada a dizer sobre isso. Como eles devem configurar e dirigir o carro, por assim dizer? É mais ou menos assim. Então você vê a diferença com alguém como Michael, com a Ferrari, com Jean Todt, Ross Brawn... as pessoas certas".

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!