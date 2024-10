F1 - Marko: É "incompreensível" a Sauber manter Bottas para 2025

Faltando seis corridas para o fim da temporada de 2024 da Fórmula 1, a Sauber, futura Audi, ainda não decidiu quem será companheiro de Nico Hulkenberg no próximo ano na equipe de Hinwil.

Da atual dupla, acredita-se que as discussões com Zhou Guanyu sejam as mais frias, enquanto Valtteri Bottas luta por sua permanência na categoria.

Recentemente, o piloto finlandês defendeu sua candidatura para manter o lugar na Sauber, isso depois do alto escalão confirmar que nenhuma decisão foi tomada. Importante lembrar que Gabriel Bortoleto também está sendo relacionado à vaga, além de James Vowles ter oferecido Franco Colapinto.

"Sinto que sim, especialmente na qualificação deste ano, não senti nenhum sinal de estar pior", disse Bottas ao ser questionado se estava pilotando no mesmo nível de quando estava na Mercedes.

"Na verdade, você melhora com a experiência. Você ganha mais consistência, mais confiança. Você pode resolver diferentes problemas de uma maneira diferente".

"Quanto mais tempo você passa neste esporte, mais você se adapta ao carro. Acho que estou dirigindo melhor que na Mercedes, mas obviamente não é tão visível".

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, conversa con Mika Hakkinen en Singapur. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

No entanto, quem não tem a mesma visão é Helmut Marko. O conselheiro da Red Bull ofereceu sua opinião sobre o segundo assento da Sauber para 2025 ao Sport.de.

"Acho que o carro Audi não será um carro vencedor no próximo ano".

"Isso significa que não haverá pressão para a Audi ou seus pilotos [caso escolham alguém jovem]. Seria uma boa comparação com Nico Hulkenberg. Se o desempenho não for adequado, ele sempre poderá ser substituído para 2026".

"Se a situação é realmente que Valtteri Bottas tem oportunidade, então a coisa toda é ainda mais incompreensível para mim", disparou o austríaco.

Mick Schumacher também foi relacionado à vaga, no entanto, para Marko, se ele não conseguir assumir esse assento na Audi, não deve ter mais chances de voltar à F1.

"Acho que a história na F1 realmente acabou para Schumacher se ele não conseguir esse lugar na Audi".

"Depois ele terá que se concentrar nas corridas de longa distância do WEC, onde já teve muito sucesso. Se quiser continuar no automobilismo, tem que encontrar algo que goste, mas onde também tenha a oportunidade de vencer".

