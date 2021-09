F1 - Marko zomba de Hamilton: "Tem uma tendência para o teatro”

Em meio à 'guerra' entre Red Bull e Mercedes na temporada 2021 da Fórmula 1, o consultor de automobilismo da equipe austríaca, Helmut Marko, provocou Lewis Hamilton: "Tem uma tendência para o teatro."

A declaração do dirigente austríaco vem após o piloto britânico da Mercedes reclamar bastante do desgaste de seus pneus durante comunicação via rádio com o time alemão no GP da Holanda, disputado no último fim de semana em Zandvoort.

“Hamilton tem uma tendência para o teatro. Analisamos os pneus da Mercedes e, na verdade, os de Valtteri Bottas [companheiro finlandês de Hamilton] estavam nas condições mais críticas", disse Marko à Sky Sports da Alemanha.

"No que nos diz respeito a isso, podíamos mudar para os pneus duros na segunda parada sem problemas e terminar a corrida", seguiu o consultor da Red Bull, que conquistou a vitória da etapa com o piloto holandês Max Verstappen.

“Max pilotou perfeitamente e sem erros. Reagimos estrategicamente à Mercedes o tempo todo. Esta é a melhor vitória de Max até agora”, completou Marko. Com o triunfo, Verstappen retomou a liderança do campeonato, mas a Mercedes segue à frente entre as equipes.

