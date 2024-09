Nos últimos dois anos, a Red Bull se mostrou ser a equipe que todas as outras precisavam bater se sonhassem com a possibilidade de conquistar um título de construtores na Fórmula 1. No entanto, nos últimos meses, o time de Milton Keynes vem enfrentando problemas com seu carro e Helmut Marko, conselheiro dos taurinos, não acredita que uma sétima conquista seja possível.

A Red Bull já tem seis títulos como equipe, no entanto, enquanto a McLaren vem crescendo fortemente na disputa, inclusive tomou a ponta da tabela depois do GP do Azerbaijão, os taurinos começam a enfrentar problemas que não conseguem resolver. Por esse motivo, o time de Milton Keynes está bem preocupado com o futuro.

O quarto título mundial de Max Verstappen está ameaçado por Lando Norris, que se aproxima na tabela, mas precisa quase de um 'milagre' para vencer o holandês. Mas a disputa entre as equipes se tornou uma realidade.

No início de 2024, a Red Bull parecia remontar a dominância que apresentou na temporada anterior, que contou com apenas uma vitória sem ser de Verstappen ou Sergio Pérez, foi Carlos Sainz, da Ferrari, que conquistou o GP de Singapura. Porém, o que começou como um grande sonho, está se tornando um verdadeiro pesadelo.

Desde o início, Verstappen apresenta reclamações sobre seu desafiante, dizendo que ele está sem equilíbrio e com dificuldades de continuar na liderança. Porém, até o GP da Espanha, esses problemas não pareciam se apresentar na pista.

No entanto, faltando apenas seis corridas no calendário, já tivemos três vitórias de Lando Norris, duas de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Oscar Piastri, uma de Carlos Sainz e outra de George Russell. Isso coloca um verdeiro medo na Red Bull ao ver o campeonato se desmontando.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Após o GP da Itália, Verstappen declarou que não esperava um novo título de construtores este ano. Agora, em entrevista ao Motorsport.com, Marko revelou que concorda com o holandês.

"Com o desempenho que temos agora? Sim. Mas estou otimista de que, se Max voltar a vencer corridas e Sergio conseguir terminar em terceiro ou quarto lugar, as coisas voltarão a ser diferentes".

Depois de uma sequência de corridas sem nenhuma vitória, o austríaco vê boas perspectivas para o holandês voltar a vencer após a disputa em Singapura, onde terminou em segundo, logo atrás de Norris.

"O foco agora está principalmente no título de pilotos", declarou Marko. "Mas se conseguirmos isso, e acho que isso só será possível se Max vencer pelo menos mais duas corridas, então as coisas também parecerão um pouco mais otimistas para o campeonato de construtores".

Com essa questão em mãos, os taurinos se voltam principalmente para o GP dos Estados Unidos, que acontece em três semanas. A Red Bull ainda planeja uma última grande atualização, que pode ser fator decisivo no futuro.

"Acho que o desempenho em Austin será o fator decisivo. Há muitas coisas por vir, mas agora estamos no caminho certo".

"O carro precisa de uma janela operacional mais ampla, não apenas uma em que mudanças relativamente pequenas ou diferenças de temperatura de seis ou sete graus já podem afetar o desempenho. Porque depender apenas do segundo lugar não é suficiente".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!