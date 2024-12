Yuki Tsunoda acredita que se tornou um candidato mais forte para a possível vaga na Red Bull após o feedback técnico dado nos testes pós-temporada da Fórmula 1.

O japonês teve sua primeira oportunidade em um carro taurino em Abu Dhabi, após o fim da temporada, no mesmo momento em que a equipe de Milton Keynes tenta tomar uma decisão sobre sua dupla de pilotos para 2025.

No entanto, embora Tsunoda seja um candidato óbvio a uma vaga na Red Bull se Sergio Pérez for descartado para o próximo ano, entende-se que o ceticismo da equipe em relação ao seu feedback técnico e ao seu comportamento no carro sempre contou contra ele.

Refletindo sobre seu dia de corrida no circuito de Yas Marina, Tsunoda acha que finalmente conseguiu acabar com algumas das preocupações a seu respeito - o que poderia ajudar a aumentar suas chances de promoção.

A Red Bull confirmou que o anúncio oficial deve ser feito até o fim da semana, com Liam Lawson sendo o favorito para assumir o assento ao lado de Max Verstappen na próxima temporada.

Falando no evento de final de temporada da Honda Racing, Tsunoda disse: "Ouvi falar muito sobre como eles ficaram impressionados, especialmente com meu feedback".

"Isso veio não apenas dos engenheiros da pista, mas também dos engenheiros que dão suporte remoto na fábrica da Red Bull em Milton Keynes. Eles mencionaram como ficaram impressionados com minha opinião".

"Essa área era um alvo importante para mim. Acredito que a Red Bull já entendeu que minha velocidade não é um grande problema. Em vez disso, eles estão mais focados em coisas como meu feedback, meu comportamento dentro da equipe e como eu me comporto no carro. Eles provavelmente viram essas áreas como as maiores incógnitas".

"Portanto, mantendo isso em mente, continuei a fornecer feedback como sempre fiz, com o objetivo de me comunicar da forma mais completa e detalhada possível".

Embora Tsunoda tenha encontrado algumas diferenças na abordagem da Red Bull em comparação com a equipe RB, a qual ele defende atualmente, o piloto disse que o maior contraste foi a profundidade da explicação técnica que lhe foi solicitada.

"Embora as duas equipes sejam bem diferentes, há algumas semelhanças, principalmente na atmosfera positiva", disse ele.

"Nossa equipe é muito italiana - amigável, com muitos gestos físicos e interações. Enquanto isso, a Red Bull também tem uma vibração muito enérgica, quase como se estivesse em um pub".

"Se eu fosse dar um exemplo em relação ao processo de engenharia, a Red Bull se aprofunda em cada comentário que faço. Eles não perdem nada do que menciono, fazendo perguntas de acompanhamento muito detalhadas para explorar ainda mais detalhes".

"Embora eles tenham essa imagem enérgica quando se trata de engenharia e do carro, são incrivelmente minuciosos e detalhistas. De certa forma, acho que essa precisão se alinha com a atenção aos detalhes frequentemente associada ao povo japonês".

"Também senti uma forte energia em que todos compartilham e trocam comentários livremente, sem hesitação. Isso não quer dizer que nossa equipe não tenha isso, mas acho que é uma área em que as duas equipes diferem um pouco".

Tsunoda admite que não é o favorito para a vaga na Red Bull, mas diz que seria um sonho para ele se isso pudesse acontecer.

Ele acrescentou: "Acho que as chances são de 50-50. É claro que eu ficaria mais feliz se pudesse pilotar pela Red Bull, mas estou incrivelmente grato por todo o apoio que estou recebendo de todos nesta situação atual".

"Independentemente da equipe em que eu estiver, o que preciso fazer continua o mesmo. Não se trata apenas da Red Bull. Pelo que sabemos, a RB pode superá-los em desenvolvimento. Não é como se tivesse que ser a Red Bull".

"Não sei o que vai acontecer, mas só quero ter um bom desempenho e marcar pontos. Subir ao pódio em Suzuka seria o maior sonho. Mas, para conseguir isso, quero ajudar a construir um carro melhor e uma equipe melhor algum dia".

"Até que esse momento chegue, espero que todos sejam pacientes".

