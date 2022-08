Carregar reprodutor de áudio

Companheiro do espanhol Fernando Alonso na Ferrari entre as temporadas 2010 e 2013 da Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa deu sua opinião sobre a saída do bicampeão mundial da F1 da Alpine rumo à Aston Martin, na vaga do futuramente aposentado Sebastian Vettel, da Alemanha.

“Acho que, antes de tudo, Fernando é um piloto incrível. Tive a chance de ser seu companheiro de equipe por muito tempo na Ferrari. Aprendi muito com ele e, na minha opinião, é um dos melhores pilotos da F1", disse Massa ao 'Any Driven Monday’, da Sky Sports F1.

“Mas foi um pouco estranho ouvir a decisão dele em assinar com a Aston Martin, para ser sincero. Acho que a Aston Martin tem muito a ganhar com Fernando lá, não sei se Fernando tem muito a ganhar por estar lá, na minha opinião", seguiu Felipe, que hoje corre na Stock Car Pro Series.

Felipe Massa ao lado de seu carro na Stock Car Photo by: Rodrigo Guimarães

“O mais importante para o Fernando é ter um carro competitivo para mostrar do que ele é capaz, mas não acho que, se as coisas continuarem como estão agora... Fernando lutando por 10º, 11º ou 12º, acho que isso não será muito interessante para ele”, acrescentou Massa, referindo-se à fase atual da equipe britânica de Silverstone, atualmente nona colocada no campeonato de construtores da F1 2022.

O time verde só está à frente da Williams. Entretanto, a escuderia de Lawrence Stroll tem a ambição de brigar por títulos em cinco anos, além de estar construindo uma nova fábrica e um novo túnel de vento.

Programa do Motorsport.com repercute GP da Hungria de F1 e Alonso na Aston Martin

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: