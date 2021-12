A Mercedes ficou surpresa por não ter o ritmo da Red Bull na classificação para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, acreditando que Max Verstappen poderia ter conquistado a pole em meio segundo.

Verstappen estava a caminho conseguir a pole para a Red Bull, depois de conseguir ser o mais rápido em dois setores em sua última volta de classificação, mas acabou batendo no muro n última curva.

Isso deixou Verstappen em terceiro no grid, atrás da dupla Lewis Hamilton e Valtteri Bottas da Mercedes, atuando como um momento importante na sua luta pelo título contra Hamilton.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, admitiu após a classificação que a equipe "claramente não foi rápida o suficiente", e que os carros eram bons apenas para segundo e terceiro no grid, na melhor das hipóteses.

“Provavelmente Max teria chegado na pole por quase meio segundo”, disse Wolff. “Então, isso é algo que precisamos analisar, porque não é o que esperávamos.”

“A batida do Max obviamente, na última volta, nos coloca em uma situação mais afortunada com 1-2 no grid. Mas isso é por hoje, e acho que podemos nos considerar afortunados por essa situação. A corrida é um jogo totalmente diferente.”

A Mercedes é considerada favorita em Jeddah, devido à natureza de alta velocidade da pista, mas a Red Bull mostrou um ritmo semelhante ao longo do fim de semana até agora.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, afirmou na sexta-feira que a nova pista de Jeddah estava mais apertada do que o esperado, o que significa que a potência bruta não seria tão importante.

Wolff reconheceu depois da classificação que estava “um pouco surpreso por não termos tido ritmo nas retas hoje, ou no geral neste fim de semana”.

Ele observou que a Red Bull correu com menos arrasto em sua configuração na classificação, mas não conseguiu limitar a diferença a um único motivo.

“Acho que estamos bastante iguais nas retas”, disse Wolff. “Mas temos perdido nas curvas de alta velocidade, mas na classificação também em algumas de velocidades baixas, os pilotos não ficaram nada contentes com o carro.”

