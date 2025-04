À medida que a temporada 2026 da Fórmula 1 se aproxima, o mercado de pilotos já está agitado. O site britânico The Race informa que há rumores de que Max Verstappen está considerando deixar a Red Bull ou tirar uma temporada de férias. Esses rumores podem ter um impacto direto no futuro de George Russell, cujo contrato com a Mercedes expira no final do ano.

Embora Verstappen tenha um contrato com a Red Bull até 2028, sabe-se que ele tem uma cláusula de saída que entrará em vigor a partir das férias de julho.



Essa cláusula poderá ser ativada se ele não conseguir terminar entre os dois primeiros na primeira metade da temporada. Nesse cenário, a transferência de Verstappen para a Mercedes ou uma mudança para a Aston Martin, em uma oferta com possível apoio da Arábia Saudita, é uma possibilidade. Outra possibilidade é pular a temporada de 2026 e esperar pela equipe mais competitiva em 2027.

Foto: Red Bull Content Pool

George Russell está no centro desses cenários. Com um desempenho consistente na Mercedes, o contrato de Russell ainda não foi prorrogado.



Toto Wolff supostamente adiou as conversas com Russell enquanto aguarda a decisão de Verstappen. No entanto, esse adiamento pode trazer o risco de a Red Bull recorrer ao britânico. De fato, a mesma reportagem do The Race sugere que Horner e Russell têm mantido contato informal.

Se o tetracampeão não trocar a equipe taurina pela Mercedes e a Red Bull conseguir Russell, a Mercedes ficaria com o jovem Kimi Antonelli e a equipe poderia procurar uma solução imediata. Nesse caso, até mesmo o retorno de nomes como Valtteri Bottas poderia ser cogitado.

Em resumo, o desempenho de Verstappen no meio do ano pode decidir o destino não apenas da Red Bull, mas também da Mercedes e de Russell.

