F1: McLaren compartilha culpa pelas dificuldades de Ricciardo

Após confirmar a saída de Daniel Ricciardo após o fim da temporada 2022 da Fórmula 1, a McLaren afirmou que é preciso compartilhar responsabilidade pelo fato das coisas não terem funcionado com o australiano nesses 18 meses.

Apesar de Ricciardo ainda ter mais um ano de contrato com a McLaren, ele e a equipe chegaram a um comum acordo pelo fim do relacionamento no fim desta temporada devido aos resultados desapontadores.

Enquanto Ricciardo raramente conseguiu mostrar seu real potencial na McLaren, tendo sofrido para se encontrar com o carro do time britânico, a equipe deixa claro que ele não pode ser o único culpado pela situação.

O chefe da equipe, Andreas Seidl, disse que a responsabilidade sobre como as coisas se desenrolaram precisa ser compartilhada entre piloto e equope, por nunca terem encontrado uma solução ideal.

"No final, temos que reconhecer que não fizemos isso funcionar apesar de todo o comprometimento que havia do lado de Daniel, da equipe, e de todos os esforços que tivemos. Claramente não é o resultado que esperávamos, mas ao mesmo tempo é importante mantermos o foco nas nove corridas que restam juntos, dando o nosso melhor como equipe".

"Daniel fará o mesmo, tentando encerrar nossa relação em alta, o que seria importante, porque estamos em uma batalha acirrada com a Alpine. Queremos esse P4 no Mundial de Construtores".

Enquanto Ricciardo chegou a mostrar sinais ocasionais de melhoras nesses 18 meses, especialmente na vitória do GP da Itália de 2021, ele ficou o tempo todo aquém de Lando Norris. E apesar da equipe ter pensado em dar mais tempo ao australiano, Seidl disse que tentou de tudo para ajudá-lo.

"Acho que é muito importante dizer que, do meu ponto de vista, e da equipe, houve um grande compromisso e esforço para fazer isso dar certo. O mesmo aconteceu do lado de Daniel. O mais importante para mim é sempre trabalharmos juntos com os colegas. Temos diálogos abertos e transparentes internamente com todos, o que sempre tivemos. Foi isso que aconteceu aqui".

"Tentamos tudo que era possível de ambos os lados. Infelizmente, não conseguimos fazer isso funcionar, o que é obviamente minha responsabilidade como líder da equipe".

Zak Brown, CEO da McLaren, admitiu que a equipe nunca previu tamanhas dificuldades com Ricciardo, tendo contratado o australiano da Renault ainda em 2020.

"Acho que é justo dizer que ficamos surpresos ao ver que ele não entregou mais resultados como Monza. Claramente ele possui um currículo fantástico, e chegou até nós como um vencedor de sete corridas, e nos deixa com oito vitórias, com nove provas ainda pela frente".

"Quem sabe o que acontecerá mais tarde neste ano. Com sorte, ele encontrará seu ritmo em um novo ambiente".

