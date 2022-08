Carregar reprodutor de áudio

A McLaren diz estar “confiante” sobre seus planos de substituição de Daniel Ricciardo, apesar de ainda não haver certeza sobre o futuro de Oscar Piastri na Fórmula 1.

A equipe de Woking anunciou nesta quarta-feira (24) que estava se separando no final da temporada de Ricciardo, após um período decepcionante desde que uniram forças no início de 2021.

Enquanto Ricciardo tinha mais um ano para cumprir seu contrato original, a McLaren sentiu que precisava fazer uma mudança após a falta de resultados – e um acordo de rescisão foi feito com o australiano.

A McLaren tem como objetivo contratar a estrela em ascensão Piastri como companheiro de equipe de Lando Norris no próximo ano, mas o jovem está preso em uma disputa contratual com a Alpine.

A Alpine acredita que tem um contrato para Piastri, que é seu piloto reserva, para competir na próxima temporada. Piastri deixou claro, no entanto, que não assinou nada e não estará guiará pela equipe em 2023, pois acredita-se que tenha um acordo com a McLaren.

Com a Alpine e a McLaren inflexíveis, o assunto agora parece ser decidido pela Junta de Reconhecimento de Contratos da F1.

A McLaren não fez nenhum anúncio formal sobre seus planos para Piastri e queria garantir que a situação com Ricciardo tivesse prioridade para que ele pudesse garantir uma nova direção em outro lugar no próximo ano.

Mas falando para a mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, nesta quarta-feira, o CEO da McLaren, Zak Brown, deixou claro que a equipe tinha certeza do que faria.

“Estamos obviamente muito confiantes em nosso futuro, que anunciaremos oportunamente”, disse Brown.

“Queremos correr neste fim de semana, então sentimos que era importante fazer o anúncio hoje.

“É um relacionamento muito amigável e amigável com Daniel, obviamente decepcionante terminar dessa maneira, mas refletimos sobre coisas como Monza [vitória de Ricciardo na Itália em 2021], que é meu momento mais emocionante em todo o tempo aqui na McLaren, subindo ao pódio com Daniel e Lando.

“Então, sim, o resultado é decepcionante, mas estamos empolgados com o saldo do ano, assim como Daniel, e anunciaremos nosso futuro no devido tempo”.

Oscar Piastri, Alpine reserve driver Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, considerou prematuro discutir qualquer risco potencial em escolher um novato como Piastri em vez de um piloto experiente como Ricciardo.

“Para ser honesto, não tenho interesse em fazer essa comparação no momento”, disse ele. “Hoje é sobre Daniel, e durante todo o fim de semana em Spa, será sobre Daniel.

“Queremos seguir em frente. Daniel também quer avançar no tema que anunciamos hoje. E em relação ao futuro, é algo que falamos depois.”

