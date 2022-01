F1: McLaren faz primeira prévia do carro de 2022

A temporada 2022 da Fórmula 1 marcará o início de uma nova era com a introdução do novo regulamento técnico. Os carros serão completamente diferentes e, apesar da categoria revelar uma réplica em 2021, ainda não conhecemos o aspecto definitivo que os carros terão, tendo que aguardar a pré-temporada em fevereiro.

Algumas equipes já estão dando certas pistas sobre seus carros, como a McLaren, que revelou nas redes sociais uma série de imagens do que será o MCL36.

Nas fotografias publicadas pela equipe de Woking, foi possível ver uma peça de fibra de carbono do chassi, mas sem especificação de qual área de trata. Também foi destacado um empregado trabalhando na zona do cockpit, e é possível prever que o carro manterá a cor que vinha usando nos anos anteriores.

Em outra imagem, vemos a mão de um dos membros da equipe manipulando um dos componentes internos do chassi, onde é possível ver novamente o mesmo tom de cores que a McLaren vem usando em seus carros.

A quarta colocada no Mundial de Construtores de 2021 não foi a única que começou a dar pistas sobre o aspecto de seu novo carro, já que a Mercedes vem publicando fotos de um carro com o regulamento de 2022, mas escurecida para não revelar grandes detalhes. Ainda no final de 2021, a octacampeã divulgou ainda um vídeo da primeira vez em que o motor do W13 foi ligado.

A Williams também publicou uma renderização do carro com o desenho de 2022 e o esquema de pintura de 2021. A publicação da equipe britânica pode ter surpreendido os desavisados, mas a equipe deixou claro que essa não é a pintura oficial de 2022, sendo uma imagem feita em 14 de julho do ano passado.

Teremos que esperar até 23 de fevereiro para vermos os carros na pista pela primeira vez, na primeira sessão de pré-temporada em Barcelona. Serão três dias de testes na Espanha antes de mais três no Bahrein, antes do primeiro GP do ano, no próprio Circuito do Sakhir, em 20 de março.

MARI BECKER fala de PRAZER, REALIZAÇÃO e SUCESSO com F1 NA BAND: "Apresentei o esporte DE VERDADE"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: