Para responder à crise financeira causada pelo coronavírus, os carros de Fórmula 1 ficarão congelados de 30 de setembro de 2020 até o final da temporada de 2021, com apenas duas fichas de desenvolvimento utilizáveis para atualizar o carro na entressafra. A McLaren terá que usar o seu para integrar a unidade de força da Mercedes, abandonando a da Renault.

De acordo com James Key, diretor técnico da McLaren, isso será, no entanto, o suficiente para ver uma evolução notável da hierarquia no próximo ano, enquanto a luta pelo terceiro lugar no campeonato de 2020 segue acirrada entre McLaren (106 pontos), Racing Point (92) e Renault (83), com Ferrari (66) e AlphaTauri (53) não ficando muito atrás.

“Acho que existem oportunidades”, diz Key. “Do ponto de vista do chassi, mesmo que o lado mecânico desses carros esteja congelado, o lado aerodinâmico permanece livre e há uma mudança regulatória que exige um pouco de downforce para ajudar os pneus [que permanecem os mesmos] no terceiro ano. Abre novos caminhos que podemos não ter explorado ainda”.

“Além da Mercedes que - tiro o chapéu a eles - continua a melhorar a cada ano e faz um trabalho excepcional, atrás deles está muito, muito perto. Talvez dê a oportunidade de dar um passo em frente. Eu diria que a hierarquia por trás da Mercedes está indecisa sobre o próximo ano. Há liberdade regulatória suficiente para isso, eu diria”.

Key não tem certeza, porém, do ganho que o motor da Mercedes representará para a McLaren, embora pareça ser o mais eficiente atualmente.

“A Mercedes sempre foi a referência em nosso setor, desde o advento das unidades de força em 2014. Eles fizeram um trabalho excepcional, juntar-se a eles é emocionante. Mas a Renault também fez um trabalho muito bom por nós nos últimos dois anos, e o nível de desempenho dessas unidades de força é muito semelhante. Será bom ver os dados [do motor Mercedes 2021] quando estiverem disponíveis”.

Posteriormente, com um teto orçamentário de $145 milhões de dólares em vigor a partir do próximo ano, o novo regulamento técnico de 2022 reformulará as cartas.

"Nosso objetivo é alcançar quem está em primeiro lugar, e já faz algum tempo que é a Mercedes", disse Zak Brown, CEO da McLaren. "Estamos certamente encorajados por lutar com a Ferrari porque não era o caso no ano passado ou há algum tempo. Estou ainda mais encorajado porque estamos diminuindo a diferença e acho que em 2022, começando do zero, temos uma grande oportunidade”.

"Dito isso, a Renault está voltando forte. Racing Point é rápida e acaba de contratar um tetracampeão mundial. Portanto, embora queiramos alcançar as três equipes à nossa frente - ou, nesse caso, duas equipes atualmente [Mercedes e Red Bull sem Ferrari] - teremos que ser muito cuidadosos e estar cientes de que os sete melhores times serão candidatos sérios quando o limite orçamentário entrar em vigor. Todos começarão do zero, então eu acho que teremos uma grande era da Fórmula 1”.

McLaren MCL35 (Temporada 2020) Motor: Renault Combustível: Gulf Oil Pneus: Pirelli Pilotos: 4 - Lando Norris 55 - Carlos Sainz

