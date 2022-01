Carregar reprodutor de áudio

Robert Shwartzman deveria estar nos testes privados da Ferrari na terça-feira no circuito de Fiorano com o SF21, carro de Fórmula 1 usado pela equipe italiana na temporada passada, no entanto, isso acabou não acontecendo.

A atividade teve que ser suspensa, a priori, porque a FIA se opôs à Ferrari usar seu carro da temporada de 2021 e não de dois anos atrás, como dizem os regulamentos, apesar de em uma reunião recente ter sido acordado entre as equipes que, devido às grandes mudanças de regulamento, não haveria ganho nos testes dos carros do ano passado.

Mas como a FIA ainda não ratificou a mudança de regra por escrito, quando a Ferrari anunciou seus planos havia quem se interpusesse, bloqueando o programa da escuderia, isso aconteceu depois que a Haas testou com Nikita Mazepin e o VF-21 no Bahrein sem que ninguém protestasse.

Segundo apurou a edição italiana do Motorsport.com, a intervenção na FIA partiu de uma equipe com motor Mercedes, mas não do time oficial da fabricante alemã.

Após esse revés, a Ferrari informou que finalmente continuaria com seus testes privados, embora o fizesse com o SF71H de 2018, que teve que ser preparado de última hora para que Shwartzman pudesse entrar no carro nesta quarta-feira, 26 de janeiro.

Carlos Sainz e Charles Leclerc vão para a pista na quinta-feira, com o espanhol no carro de manhã e o monegasco a substituí-lo na sessão da tarde, enquanto Shwartzman regressa aos monopostos na sexta-feira para concluir o teste que finalmente teve que ser reduzido de quatro para três dias de duração.

A Ferrari planeja apresentar seu carro para a temporada 2022 em 17 de fevereiro em Maranello.

