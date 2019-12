F1: McLaren reestrutura equipe após saída de guru da aerodinâmica

Após seu ‘renascimento’ na Fórmula 1 em 2019, a McLaren está pronta para uma reestruturação de seu departamento aerodinâmico, que terá a saída do engenheiro chefe francês Guillaume Cattelani.

O dirigente, que está no cargo desde junho de 2014, está atualmente em licença para cuidar de questões de seu contrato com a tradicional equipe garagista de Woking, conforme apurou o Motorsport.com.

As discussões estão em andamento sobre quando Cattelani estará livre para se juntar a uma escuderia rival, com especulações ligando-o a uma mudança para a Haas no início da próxima temporada.

Uma mudança para a Haas o faria se ‘reconectar’ com a Dallara, onde o engenheiro trabalhou de 2004 a 2006. Depois, Cattelani esteve na Peugeot, onde foi designer-chefe do carro 908 de Le Mans.

Em 2012, o francês voltou à F1 na Lotus como seu principal chefe aerodinâmico, antes de se mudar para a McLaren. Após a chegada do novo chefe Andreas Seidl no início deste ano, a equipe vem se reestruturando em sua tentativa de avançar ainda mais.

A saída de Cattelani da McLaren, por mútuo consentimento, sugere uma nova cara chegando à equipe para impulsionar seu programa aerodinâmico. Entretanto, ainda não houve uma confirmação dessa tendência.

A McLaren se recusou a dar detalhes. Um porta-voz da equipe disse: "Nunca comentamos assuntos de pessoal". A Haas também se recusou a comentar as especulações sobre uma eventual contratação de Cattelani.

GALERIA: Relembre todos os carros da McLaren na Fórmula 1