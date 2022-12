Carregar reprodutor de áudio

A McLaren entende que sua infraestrutura atual a coloca em larga desvantagem diante das equipes maiores na Fórmula 1 como Mercedes, Ferrari e a atual campeã Red Bull. Além disso, o time de Woking revelou um certo atraso no novo túnel de vento que preocupa a longo prazo.

No entanto, existem esperanças de que a adição de grandes novos investimentos em um túnel de vento e simulador, que deve ficar pronto no próximo ano, tenha um grande impacto em impulsionar a equipe. Até que isso aconteça, porém, a McLaren está ciente de que se sair muito melhor do que o quinto lugar que terminou no campeonato de construtores deste ano será uma tarefa difícil.

No entanto, o chefe da equipe, Andreas Seidl, diz que isso não significa que a equipe vai sentar e esperar até que possa dar um passo maior. Em vez disso, ele acredita que a McLaren tem espaço para aprimorar seu 'jogo' e se colocar no melhor lugar possível para capitalizar as oportunidades que surgirem.

“O objetivo é claro também no próximo ano, queremos dar mais um passo em todas as áreas da equipe”, disse. “Isso não é apenas com o carro em si, incluindo algumas das fraquezas que vimos este ano, mas também simplesmente dando mais um passo como equipe em todos os aspectos.

“Ao mesmo tempo, tenho uma visão realista de onde estamos agora como equipe. Também estou ciente das limitações que ainda estamos tendo, principalmente do lado da infraestrutura, principalmente em comparação com as equipes que estão correndo à nossa frente até como a Alpine e equipes que correm atrás de nós no momento.

“Isso significa que não há necessariamente um avanço possível em termos de campeonato de construtores. Mas, ao mesmo tempo, somos pilotos e acordamos de manhã porque queremos encurtar a jornada em que estamos e tentamos fazer um trabalho melhor. Essa é a ambição que você está tendo.”

Depois de terminar em terceiro no campeonato de construtores em 2020, a McLaren só foi 'andando para trás' no anos seguintes sendo quarto em 2021 e quinto nesta temporada. Embora Seidl diga que a sequência não é a ideal, ele acha que a equipe está progredindo ao reunir o que precisa para voltar à frente do grid.

“Para mim, no final, quando olho para esta temporada, parece um retrocesso em comparação com as temporadas anteriores”, disse ele. “Mas acho que houve muitos aspectos positivos ainda este ano, onde avançamos como equipe. É por isso que, no final, ainda é uma temporada positiva para nós.

“Estamos em uma jornada. Sabemos exatamente o que temos que fazer para dar os próximos passos como uma equipe. Ao mesmo tempo, sabemos que leva tempo.

“Mas o lado positivo é que sabemos que todas as coisas que estão chegando e se encaixando são o que precisamos para dar este passo final nos próximos anos. Só temos de garantir que continuamos a ter continuidade também no time, em termos de organização pessoal, porque estou convencido de que temos todos os talentos envolvidos de que precisamos.

“Cabe a nós simplesmente colocar tudo no lugar e depois fazer funcionar e também mostrar que podemos fazer isso.”

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse que a equipe aceitou totalmente que as limitações na tecnologia do túnel de vento da Toyota que ela usa atualmente impedirão o potencial do carro até que sua própria instalação esteja pronta.

“Há coisas que podemos identificar no túnel de vento em que estamos e a falta de certas tecnologias que o túnel de vento possui”, disse ele. “É um jogo aéreo."

“O calor não é nosso amigo do ponto de vista da aderência. E quando olhamos para o que o túnel de vento em que estamos agora, o que ele não faz, em comparação com o que nosso novo túnel de vento fará, sabemos qual é o problema. Não podemos lidar com isso até que tenhamos uma tecnologia melhor.”

