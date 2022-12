Carregar reprodutor de áudio

Depois de dois anos com a Haas, Mick Schumacher está agora sem assento para a temporada de 2023 da Fórmula 1. O alemão também deixará a 'rede' Ferrari que o tem apoiado nos últimos anos, o que significa que ele não terá mais nenhuma chance de pilotar, com exclusividade, por equipes movidas pela escuderia italiana.

Chegou a hora do filho do sete vezes Campeão Mundial Michael Schumacher explorar outras avenidas, começando com uma posição de reserva no paddock. Há várias semanas, o rumor de uma chegada à Mercedes nesta capacidade foi levantado, pois a marca estrela perdeu Nyck de Vries (que se juntou à AlphaTauri como titular para 2023) e Stoffel Vandoorne (que partiu para Aston Martin como reservista/testeador). Enquanto isso, Toto Wolff, diretor executivo do time das flechas de prata, foi rápido em 'estender a mão' para o jovem piloto de 23 anos.

O tio de Mick, Ralf Schumacher, acredita que a oportunidade de se juntar à Mercedes não pode ser recusada, pois há tanto potencial para progredir, mesmo em uma posição que o colocaria nos bastidores. "Mick está visando um retorno a um cockpit como titular", disse ele à Sky Sports F1.

"Como passo intermediário, um compromisso como piloto de testes e reserva na Mercedes está sendo discutido. Para Mick, isso certamente seria uma mudança sensata porque ele poderia trabalhar com uma equipe que tem muita experiência e poderia ajudá-lo a progredir. Os procedimentos na Haas e na Mercedes são diferentes e isso é algo de que Mick pode se beneficiar."

"Para ele, definitivamente seria importante trabalhar com uma equipe como a Mercedes, fazer um trabalho de simulador, aprender com Lewis Hamilton e George Russell, que venceram corridas ou, no caso de Hamilton, campeonatos. Mick pode ganhar um experiência incrivelmente rica lá.

Também seria uma nova experiência para Mick [...] finalmente estar em um time que o apoia. Ralf Schumacher

“Hamilton já está com idade tão avançada que passa muita coisa para os jovens pilotos. Pensando bem, seria incrível para o Mick trabalhar com esses dois pilotos e com essa estrutura, até porque eles o querem. dificilmente posso dizer isso com mais clareza, como Toto Wolff fez."

