F1: McLaren terá atualizações na Hungria para luta contra Ferrari

Buscando a vantagem em meio a uma luta intensa com a Ferrari pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores da Fórmula 1, a McLaren confirmou que trará atualizações para o MCL35M já na próxima etapa, o GP da Hungria.

A McLaren busca repetir o feito do ano passado, quando também terminou em terceiro entre as equipes mas, desta vez, enfrenta uma forte competição da Ferrari.

A boa performance de Charles Leclerc em Silverstone, terminando em segundo no GP da Grã-Bretanha ajudou a Ferrari a reduzir a vantagem da McLaren para apenas 15 pontos. O monegasco terminou 25 segundos a frente de Lando Norris em quarto, com Daniel Ricciardo em quinto.

Silverstone representou uma grande volta por cima da Ferrari após Leclerc e Carlos Sainz sofrerem com gerenciamento de pneus desde a França, colocando uma injeção de ânimo na luta pelo terceiro lugar.

Mas Andreas Seidl, chefe da McLaren, revelou após a corrida que a equipe planeja trazer novas peças para o MCL35M no GP da Hungria.

"Teremos atualizações para nosso carro na Hungria para termos certeza de que a batalha seguirá viva. É ótimo que estejamos em terceiro no campeonato, e após 10 corridas, termos 163 pontos é um grande passo adiante comparado com 2020. Então estou feliz com isso".

Neste mesmo ponto em 2020, a McLaren tinha 106 pontos e um pódio a menos que o total de 2021 até aqui. A melhora na forma vem contra uma forte competição contra a Ferrari, que vem em processo de recuperação após um ano horrível.

Seidl disse que não ficou surpreso com a performance da Ferrari em Silverstone, nem com o progresso que foi exibido pela equipe até aqui.

"Não estou surpreso pelos passos que deram em uma temporada, já que é uma equipe forte com dois pilotos fortes. Eles têm também todos os recursos necessários para resolver problemas. Eles têm ainda uma equipe com experiência para reagir a problemas".

"Será uma batalha muito dura até o fim da temporada".

Red Bull antecipa AÇÃO DRÁSTICA pós-BATIDA com Hamilton e clã Verstappen escancara REVOLTA com Wolff

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: