F1: McLaren testa novo bico em Mugello inspirado pela Mercedes

A McLaren trouxe uma novidade para o primeiro GP da Fórmula 1 em Mugello. No primeiro treino livre, que teve a liderança de Valtteri Bottas, foi possível notar um bico experimental da equipe, em um estilo similar ao da Mercedes, que a McLaren espera poder continuar usando.

O carro de Carlos Sainz recebeu a novidade e o espanhol pode testar um pouco o componente no início do TL1.

O novo bico tem um design similar ao da Mercedes, com uma estrutura principal mais estreita e com pilares mais estreitos também. A capa foi colocada em uma posição mais acima.

A mudança forçou a McLaren a conduzir um novo teste de colisão, e a equipe terá que tomar uma decisão se seguirá nessa direção antes do prazo final de 30 de setembro, quando as principais partes e peças do carro serão congeladas.

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, sugeriu que o bico teve resultados promissores no túnel de vento e agora precisa ser testado na pista.

"Queremos coletar dados porque encontramos uma boa direção no túnel de vento. É algo que queremos confirmar na pista antes de tomarmos uma decisão se isso é algo que queremos na pista no fim do ano".

Seidl disse que o bico ainda não está 100% pronto para ser usado em um fim de semana completo mas sugeriu que, caso funcione, poderá receber a autorização antes do fim da fase europeia do calendário.

"Ainda não está pronto para correr. Hoje foi um teste experimental para obter dados e fazermos comparação com o túnel de vento".

"Se for positivo, espero que possamos trazê-lo nas próximas duas ou três corridas. Espero que seja um ganho claro o suficiente para torná-lo um novo padrão".

A McLaren te pressionado seus planos de desenvolvimento, tendo já testado algumas peças para 2021 como o novo assoalho. Enquanto os principais componentes do chassi estão congelados para o próximo ano, as equipes podem fazer atualizações aerodinâmicas.

As novas mudanças de piso para o próximo ano visam reduzir o downforce para que os pneus da Pirelli possam lidar melhor com o carro atual.

McLaren MCL35 nose detail Photo by: Giorgio Piola

