O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 está chegando neste fim de semana para marcar o fim da pausa de quatro semanas fora das férias e as equipes se preparam para estrear algumas pinturas especiais, como é o caso daMcLaren, Haas e Alpine.

A líder do campeonato decidiu voltar ao cromado para Austin, remontando a pintura do MCL60 que foi utilizado no GP da Inglaterra em 2023.

A parceria com o Google trouxe de volta o visual que muitos fãs pediam e o laranja mamão característico foi somado ao prata dos detalhes para tentar 'brilhar' na pista.

Esse tipo de pintura cromada faz parte da história da equipe, pois era muito característica dos carros que a McLaren utilizou entre 2006 e 2014.

Foto de: McLaren

Atualmente, a Haas vem tendo bons resultados em pista e conquistou a sexta colocação na tabela de construtores, disputando uma intensa batalha com a RB. Além de visar um desempenho bom em pista, o time também quer conquistar o público e, por esse motivo, estreará uma nova pintura,

Já foi revelado que os competidores receberão macacões exclusivos para o fim de semana, e agora foi tirado o véu sobre a pintura especial do VF-24, que recebeu um verdadeiro design americano e texano, graças às muitas estrelas na frente asa ou o Texas na caixa lateral para a grande estrela que simboliza o estado e a águia.

No geral, as cores do carro não diferem muito da pintura usual da Haas, mas além do branco e do vermelho, foi adicionado o azul, então realmente conseguimos um verdadeiro estilo americano deles, enquanto o preto permaneceu proeminente.

O resultado final é basicamente um design limpo e bonito, e a equipe certamente espera que isso lhes traga sorte.

Alpine terá pintura de Indiana Jones

A Alpine, por sua vez, assumiu o papel de ajudar na promoção do novo videogame do filme Indiana Jones, o Indiana Jones and the Great Circle. Para isso, seu carro surgirá com a cor laranja em Austin.

Além disso, Pierre Gasly e Esteban Ocon também terão um macacão especial para o fim de semana que abre a tripla rodada com México e Brasil.

O chefe da equipe Alpine, Oliver Oakes, disse: "Trabalhar com a equipe do Xbox para dar vida ao incrível Indiana Jones e à pintura do Great Circle para o GP dos Estados Unidos tem sido fantástico".

"O novo visual ficará em casa no cenário de Austin neste fim de semana. No ano passado, nossa parceria com o Xbox atingiu novos patamares e esta é a nossa maior ativação até agora".

"Há ainda mais por vir e estou ansioso para colocar em minhas mãos uma cópia do jogo quando ele for lançado".

Equipe Alpine F1 Team GP dos Estados Unidos Foto de: Alpine

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!