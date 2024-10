Após o intervalo, a temporada de 2024 da Fórmula 1 recomeça nos Estados Unidos. As equipes tiveram tempo para se preparar e há sinais de uma grande mudança no equilíbrio de forças, com todos os principais times trazendo desenvolvimentos para a corrida. No momento, a Ferrari está focada em manter uma boa posição na tabela, mas já pensa em 2025.

"Todos vocês sabem que já começamos a desenvolver o carro para o próximo ano, mas estamos tentando fazer tudo o que podemos para garantir que haja algumas pequenas atualizações", revelou Fred Vasseur, chefe da Ferrari.

Assim, o chefe da equipe disse que não haverá atualizações para a Ferrari no restante da temporada, sendo esta a última vez que eles correrão com um pacote significativamente atualizado.

"E agora tem sido tão próximo nas últimas quatro, cinco, seis corridas que, se você olhar para o grid, ele pode estar próximo e cada pequeno detalhe pode fazer a diferença", disse Vasseur, que concordou com Christian Horner, explicando a importância das atualizações.

"É um evento natural do ano em que todas as equipes trazem algo para Austin", disse o chefe de equipe da Red Bull. "A Ferrari tem algumas atualizações sérias, mas acho que a Mercedes, a McLaren, todas elas trarão algo".

Como se sabe, a McLaren lidera a classificação dos construtores com 41 pontos e, com base na diferença de desempenho com a Red Bull nas últimas corridas, parece que manterá sua vantagem até o final do ano, pelo menos com base nas últimas corridas, eles seguram uma grande atualização.

No entanto, a Red Bull reconheceu que entendeu onde errou com seu desenvolvimento do RB20, embora Max Verstappen ainda tenha terminado 21 segundos atrás de Lando Norris, da McLaren, em Singapura.

Austin, no entanto, representa um retorno a pistas mais tradicionais, com curvas de alta velocidade, em oposição às recentes pistas de corrida de Monza e Baku, de baixo rendimento, e ao circuito de rua de alto rendimento, mas de baixa velocidade.

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!