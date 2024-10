Daniel Ricciardo foi demitido de sua vaga na RB após o GP de Singapura, perdendo o assento para Liam Lawson na Fórmula 1. Em sua despedida, ele adotou um tom de aposentadoria e não deu certeza se retornaria à categoria em algum momento.

Mick Schumacher, por sua vez, deixou a Haas no fim de 2022, após duas temporadas decepcionantes. Ele passou a ser piloto reserva da Mercedes e, atualmente, atua na Alpine na WEC, mesmo que suas chances de voltar à F1 sejam muito pequenas.

Tendo esse cenário em mente, Juan Pablo Montoya defende que Ricciardo, talvez, devesse seguir os passos do filho mais novo da lenda do automobilismo Michael Schumacher.

"A questão é: ele ainda gosta de pilotar ou prefere ser um embaixador da Red Bull? Ele deveria ir a corridas e eventos sem a pressão de competir, ou deveria simplesmente ir embora e agradecer a todos, porque se ele ainda gosta de pilotar, poderia encontrar um lugar em qualquer lugar", disse o colombiano à Gambling Zone.

"Há vida depois da F1, se você quiser. O melhor exemplo é Mick Schumacher. Mick teve muitos problemas na F1 e parecia que nunca mais conseguiria outro emprego".

"Mas agora ele é um embaixador da Mercedes e está correndo com a Alpine no Campeonato Mundial de Endurance [WEC]. Danny [Daniel] poderia fazer o mesmo. Ele é uma grande personalidade, tem um grande número de seguidores e é extremamente popular".

"Se você pensar em mim, todo mundo acha que sou um cabeça de vento. Mas quando você pensa em Daniel, o que vem à mente é: 'que cara legal'. Talvez eu devesse me envolver mais com o Instagram também!"

