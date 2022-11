F1: Ocon rebate 'acusação de sabotagem' de Alonso na Alpine; veja

Carregar reprodutor de áudio

Após mais um abandono por problemas de confiabilidade da Alpine no GP do México de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso detonou a equipe, levantando suspeitas contra o time azul, mas seu companheiro francês Esteban Ocon fez questão de rebater o que foi dito pelo bicampeão mundial.

“Só o carro #14 (de Alonso) pára. Acho que não estamos preparados, o motor não consegue terminar as corridas. Não pode ser azar quando você precisa trocar seis ou sete motores como fizemos e ainda não estamos terminando corridas", havia afirmado o espanhol.

“É inacreditável que apenas um ou dois carros abandonem em todas as corridas e sempre um deles é o carro 14", seguiu Alonso, que deixará a Alpine no fim de 2022 para se juntar à Aston Martin na vaga do futuramente Sebastian Vettel, da Alemanha, ao lado do canadense Lance Stroll em 2023.

De qualquer forma, Ocon discorda do espanhol. “Bem, eu estraguei minha caixa de câmbio em Ímola, o carro em Silverstone. Também tive falhas em Singapura", ponderou o francês ao Motorsport-Total.com, publicação co-irmã do Motorsport.com.

“Estou contando com o meu lado lá também. Nós dois tivemos problemas", completou Ocon, que tem contrato com a Alpine até o fim de 2024 e terá o compatriota Pierre Gasly, que deixará a AlphaTauri, como companheiro na próxima temporada.

Em 2022, Ocon é o oitavo colocado na tabela de pilotos, somando 82 pontos. Ele está imediatamente à frente de Alonso, que tem 71. O atual campeonato ainda tem a disputa de mais duas etapas: o GP de São Paulo, em Interlagos, e o GP de Abu Dhabi, em Yas Marina.

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: