F1: Mercedes e Aston Martin farão teste na Espanha em fevereiro

Em menos de um mês, Aston Martin e Mercedes irão à pista para o primeiro teste de 2023. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, as duas equipes da Fórmula 1 estarão no circuito de Jerez para duas jornadas de testes dedicadas ao desenvolvimento dos pneus Pirelli.

Os testes, que são pré-determinados no calendário e que não utilizam os carros 2023, terão motivos que o tornam mais importantes que o normal, já que os pilotos titulares estarão na pista, aproveitando a oportunidade para 'tirar as teias' depois das férias.

Na pista para a Aston Martin estará Fernando Alonso, que terá seu segundo contato com o AMR22, que já andou nos testes de Abu Dhabi em novembro do ano passado.

Após o excelente planejamento visto nos testes de Yas Marina, Alonso terá a oportunidade de trabalhar durante dois dias com sua nova equipe, buscando ganhar confiança para o início da temporada na nova casa, correndo ao lado de Lance Stroll.

Também estarão na pista os titulares da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, que aproveitarão a oportunidade para adquirir ritmo perdido durante o período de férias.

Claro, é o W13 que estará na pista, mas mesmo sendo o carro de 2022, os dois terão a oportunidade de trabalhar junto da equipe, algo raro hoje em uma época de testes escassos na F1, a exceção dos três dias de pré-temporada no Bahrein e dois dias de filmagem limitados a 100km de rodagem.

Tanto Hamilton quanto Russell se disponibilizaram para participar da sessão em Jerez, confirmando a necessidade de entrar dentro de um carro antes da pré-temporada e o início do campeonato no Bahrein.

