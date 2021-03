A Mercedes passou por uma pré-temporada problemática no Bahrein, com problemas de confiabilidade e dificuldade para os pilotos encontrarem um bom balanço, o que deixou a equipe heptacampeã da Fórmula 1 com um pé atrás. Mas para Sebastian Vettel a Mercedes irá se recuperar dessas preocupações até a primeira corrida, mesmo com a baixa quilometragem no final de semana.

Após os três dias de testes, a Mercedes acabou a pré-temporada coma a equipe que menos andou no Bahrein, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas completando apenas 1645km. As que mais acumularam quilometragem, AlphaTauri e Alfa Romeo, fizeram 2284km, enquanto a Red Bull chegou a 1997km.

A situação da Mercedes criou um contraste com edições passadas da pré-temporada, onde pode não ter sido a mais rápida, mas acumulou uma alta quilometragem, em sessões quase sem problemas.

Apesar da impressão de que a Mercedes está atrás da Red Bull neste momento, Vettel não tem dúvidas de que a montadora estará de volta à luta no primeiro GP, no final do mês.

"Provavelmente é justo dizer que a Mercedes não teve a quilometragem milagrosa que eles tiveram em anos anteriores", disse Vettel, que passa a correr com motores Mercedes a partir deste ano com a Aston Martin.

"Mas, novamente, tenho certeza que já estarão bem para a primeira corrida. E a Red Bull está fazendo o que precisam fazer: desafiar. Então acho que será Mercedes ou Red Bull".

Vettel não é o único rival da Mercedes convencido que a montadora alemã não deve ser descartada após uma problemática pré-temporada. George Russell, que é um piloto da academia da equipe, também não acredita que a equipe esteja na situação ruim que muitos sugerem.

"Não prestei muita atenção nas equipes do topo, mas perguntei como que eles estão", disse Russell. "Eles são a Mercedes. Eles ficarão bem. Tenho certeza disso".

Vettel teve sua cota de problemas de confiabilidade com a Mercedes, após sofrer com falhas na caixa de câmbio e no turbo durante o final de semana no Bahrein. Apesar da montadora alemã fornecer essas peças, ele não acredita que essa seja o origem das falhas.

"Sim, é verdade que a unidade de potência e a caixa de câmbio são fornecidas pela Mercedes, mas elas são instaladas em nosso carro, então chega um momento em que os componentes acabam se misturando", disse Vettel.

"Não sei dizer agora qual é a fonte do problema. Precisamos chegar a fundo nisso. No final, será mais culpa de um lado ou de outro. Mas não importa. O que importa é que precisa ser resolvido".

"Obviamente trabalharemos juntos, porque tudo que você adquire por fora, precisa colocar no carro e fazer funcionar".

RETA FINAL - Mercedes MAL e brilho de VERSTAPPEN: pré-temporada em DESTAQUE

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada 2021 da F1 é a mais crucial desde o começo da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.