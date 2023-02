Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes pode se arrepender de liberar o ex-piloto reserva Nyck de Vries para a Red Bull, rival da Fórmula 1, avaliou o diretor de engenharia de pista, Andrew Shovlin.

De Vries foi contratado pela AlphaTauri para 2023 após uma impressionante estreia na F1 no GP da Itália do ano passado, quando marcou pontos depois de substituir Alex Albon na Williams.

E Shovlin, falando em um novo livro sobre as carreiras dos pilotos holandeses Max Verstappen e de Vries, não hesita em afirmar o quão bom piloto ele acha que o jovem é.

"Não tenho dúvidas de que Nyck tem a capacidade de vencer corridas se estiver com a equipe certa e com o carro certo", afirmou Shovlin no livro intitulado Max & Nyck.

"Se ele pode se tornar campeão mundial, depende dele. Ele tem menos tempo para conseguir devido à sua idade, mas compensa isso com sua experiência.

“Tínhamos um acordo com Nyck de que, se não pudéssemos colocá-lo em uma equipe da Mercedes, ele poderia escolher a melhor opção. E podemos nos arrepender de deixá-lo ir.

“Eu não ficaria surpreso se não demorar muito quando estivermos correndo contra ele na equipe de fábrica da Red Bull. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse nos próximos 12 meses ou mais."

Max & Nyck está sendo lançado na Holanda e os autores Ivo Pakvis e Stijn Keuris analisam o impacto de Max Verstappen na Fórmula 1 e explicam como o ás da Red Bull contribuiu para ter dois pilotos holandeses no grid em 2023.

Eles também descrevem a rota incomum de de Vries até o topo e como o piloto de 28 anos aproveitou a oportunidade com as duas mãos para realizar seu sonho na F1.

Apesar do claro talento de de Vries, Shovlin disse que a Mercedes não poderia impedi-lo de conseguir uma vaga na F1 em outro lugar quando a oportunidade surgiu.

"Ele se encaixou muito bem em nossa equipe, mas você não pode segurar ninguém", acrescentou. "Ele era o piloto de testes reserva ideal para nós. Se pudéssemos mantê-lo na prateleira para usá-lo quando necessário, teríamos feito isso, mas então teríamos impedido um piloto de perseguir seu sonho.

“O título de Fórmula E significou muito para a marca Mercedes e também ele era excelente como piloto reserva. É por isso que também queríamos ajudá-lo ainda mais.

“Isso também é importante para o futuro. A chance de Nyck querer voltar a esta equipe será influenciada por quão justos fomos com ele ao longo dos anos. Não há nada para dizer que Nyck não estará guiando uma Mercedes um dia no futuro."

O fato de os chefes da Red Bull na F1 terem oferecido rapidamente a De Vries um contrato com a AlphaTauri após sua aparição em Monza não surpreendeu Shovlin nem um pouco.

"O que eu acho estranho é que não houve mais um na briga por seus serviços", disse ele.

“Apenas a Red Bull tomou uma decisão baseada puramente na habilidade. E acho que havia elementos políticos por trás dele não conseguir um assento em outro lugar.”

