A Mercedes entrou na classificação em busca da segunda pole da temporada após um TL3 impressionante, mas perdeu para Max Verstappen na busca pela primeira colocação do GP do México de Fórmula 1. E a equipe alemã acredita que um problema no motor de Lewis Hamilton "definitivamente afetou" sua volta, terminando em terceiro no grid deste domingo.

Verstappen bateu Russell e Hamilton para a pole por 0s3, com a dupla da Mercedes sofrendo no Q3. Russell classificou sua volta como "terrível" após errar na curva 12, enquanto Hamilton disse ter sentido um problema no motor. O heptacampeão ficou a apenas 0s005 do companheiro.

Hamilton disse que "no geral foi uma boa classificação", sem "maiores problemas", mas sentiu que o motor lhe custou um pouco de performance.

"Tivemos algum problema com o motor no fim do Q3. Então eu acho que ficou devendo em termos de performance. Eu dei o meu melhor".

Hamilton explicou que o problema "começou a aparecer no Q2" e depois aparecia "em cada saída do Q3, perdendo potência na saída das curvas. Acho que perdemos bastante tempo na última curva e na maioria delas. Parecia um problema de ignição. Mas vamos descobrir".

Questionado pelo Motorsport.com sobre o problema, Toto Wolff disse que houve uma "oscilação" verificada no motor de Hamilton.

"Isso afetou muito a dirigibilidade. Então definitivamente afetou sua volta".

Esta foi a única volta válida de Hamilton no Q3, após sua primeira tentativa ter sido deletada por exceder limites de pista na curva 2. Ele explicou que perder a volta tornou sua segunda tentativa "muito difícil" para garantir que não violaria os limites de pista, evitando ficar sem tempo e largar em 10º.

"Precisei ser cauteloso na última volta, para garantir que fosse limpa, porque eu estava um décimo acima naquele momento. Infelizmente, não pude forçar como gostaria. Mesmo assim, acho que foi um bom resultado da equipe, segundo e terceiro. Não são posições ruins de largada. Espero que possamos resolver isso no domingo".

