Charles Leclerc e Carlos Sainz tiveram uma classificação para esquecer no GP do México de Fórmula 1. Os pilotos da Ferrari sofreram com falta de potência, com alguns rivais especulando sobre a chance da equipe ter mexido nos motores para melhorar a confiabilidade. Com isso, aliado a outros problemas no DRS, o monegasco teme que a corrida desse domingo possa ser um "pesadelo".

Mais cedo neste ano, Sainz sofreu um abandono importante na Áustria, com seu carro pegando fogo, em outra pista na qual a altitude é um fator fundamental. E novos abandonos podem custar para a equipe o segundo lugar no Mundial de Construtores contra a Mercedes.

Leclerc sofreu mais que Sainz no sábado, tedo ainda problemas com o DRS na reta oposta durante o Q3, ficando apenas em sétimo. A telemetria indicava que a asa havia aberto corretamente, mas os engenheiros de aerodinâmica conseguiam ver que ele não tinha a performance esperada.

Seu fim de semana já começou com problemas na sexta, devido a uma forte batida no TL2, que danificou seu câmbio.

"Há algo estranho ou errado com o motor. Eu estava perdendo muito tempo nas retas do TL3 ao Q3, sem comparar com Red Bull ou Mercedes. Mas sim, há algo estranho. O motor não estava respondendo totalmente ao acelerador nas altas velocidades".

"Então eu espero que possamos resolver esses problemas amanhã. Se não, será muito difícil ser consistente na corrida".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ambas as Ferraris pareceram complicadas nas curvas de alta, mas Leclerc admitiu que era difícil para ele julgar: "Honestamente, para mim, é difícil comentar sobre equilíbrio, porque haviam muitas inconsistências sob alta velocidade e o motor não fazia exatamente o que eu queria".

"Foi bem complicado também nas zebras. Infelizmente nas ondulações também estavam acontecendo algumas coisas esquisitas".

Sainz indicou que, em sua opinião, a Ferrari pode ser mais forte no domingo. Mas Leclerc não repete o otimismo do espanhol: "Novamente, infelizmente, não posso comentar por mim. Se eu tiver os mesmo problemas, a corrida será um pesadelo. Com sorte, poderemos resolver isso".

