No entardecer de Abu Dhabi, a Fórmula 1 voltou à pista de Yas Marina para o segundo treino livre da etapa final de 2021. E na única sessão de treinos realizada no mesmo horário da classificação no sábado e da corrida no domingo, a Mercedes respondeu a Red Bull e Lewis Hamilton terminou como o mais rápido do dia, à frente de Esteban Ocon e Valtteri Bottas, enquanto Max Verstappen foi o quarto.

Completaram os dez primeiros: Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Pierre Gasly.

Pela primeira vez desde 1974, Hamilton e Verstappen chegam empatados à etapa final do ano. São 369,5 pontos para cada, com o holandês à frente pelo critério de desempate, tendo mais vitórias no ano. Por isso, a matemática do título é simples: será campeão quem cruzar a linha de chegada na frente no domingo. E se o empate persistir no domingo, o título vai para a Red Bull.

E o palco da decisão será o circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, que recebe a última etapa da temporada desde 2014. Mas após uma prova duramente criticada em 2020, a pista recebeu alterações para este ano, trocando alguns setores de baixa por curvas mais rápidas. No geral, isso aumentou em quase 20 km/h a média de velocidade de volta, reduzindo o tempo em quase 14s.

No TL1, realizado mais cedo nesta sexta, ainda no meio da tarde em Abu Dhabi, Verstappen terminou na frente, com um tempo de 01min25s009, tendo Bottas em segundo e Hamilton em terceiro, 0s346 atrás do rival.

Agora com o entardecer chegando à Yas Marina e a temperatura de pista começando a baixar, o TL2 foi realizado com as mesmas condições que teremos para a classificação no sábado e a corrida no domingo. Por isso, os pilotos não perderam tempo e já foram rapidamente à pista aproveitar a sessão de treino livre mais importante do fim de semana.

A bandeira amarela foi acionada pela primeira vez no dia com 13 minutos de sessão, com Latifi perdendo o controle da Williams no último setor e batendo a barreira de proteção. Com danos na asa traseira, ele conseguiu sair e voltar aos boxes sozinho.

Após os primeiros 15 minutos da sessão, a maioria dos pilotos apostava nos compostos médios, com a exceção da dupla da McLaren, de macios, e Raikkonen, de duros. Neste momento, Hamilton liderava com muita vantagem. O britânico tinha 01min24s126, 0s939 à frente de Verstappen. Ocon era o terceiro, 0s988 atrás, com Norris e Ricciardo fechando o top 5, a 1s027 e 1s066. Bottas era o nono e Pérez o 10º.

Com o sol ainda se pondo, os pilotos começaram a voltar à pista, agora de pneus macios para as simulações de classificação, o momento de tempos mais rápidos da sexta-feira.

Os tempos caíram, mas bem menos do que o esperado, trazendo mudanças na classificação. Com 30 minutos transcorridos, Ocon ocupava a ponta com 01min24s034, 0s049 à frente de Bottas e 0s070 mais rápido que Hamilton. Verstappen vinha em quarto, a 0s298 e Alonso fechava o top 5, 0s461 atrás do companheiro de equipe.

A 15 minutos do fim, com os pilotos trocando as simulações de classificação pelas de corrida, com tanque cheio e tempos mais altos, Hamilton retomava a ponta com 01min23s691, com Ocon em segundo, a 0s343, Bottas em terceiro, com 0s392a mais que o companheiro de equipe, enquanto Verstappen e Pérez fechavam o top 5, a 0s641 e 0s709 do tempo do britânico, respectivamente.

No final, os tempos acabaram mantidos até o cronômetro zerar. Com isso, Lewis Hamilton responde e termina o TL2 na frente com o melhor tempo do dia: 01min23s691. No meio da briga entre Mercedes e Red Bull, ficou Esteban Ocon em segundo, a 0s343 do tempo do heptacampeão, enquanto Valtteri Bottas completou o top 3, terminando 0s392 atrás do companheiro de equipe.

A dupla da Red Bull veio na sequência, com Max Verstappen em quarto, a 0s641 do tempo do rival na luta pelo título, enquanto Sergio Pérez foi o quinto, a 0s709.

Completaram os dez primeiros: Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Pierre Gasly.

A sessão ainda foi interrompida com bandeira vermelha e tempo zerado após um acidente de Raikkonen na Curva 14, depois que o finlandês escapou e bateu na barreira de proteção.

A Fórmula 1 volta à pista de Yas Marina no sábado, para o terceiro e último treino livre o GP de Abu Dhabi. A sessão, que começa a partir das 07h, será transmitida pelo Bandsports. E já anote aí: assim que acabar a classificação amanhã, tem Q4 no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

Classificação final do TL2

F1 AO VIVO: HAMILTON x VERSTAPPEN, tudo dos treinos para a FINAL em Abu Dhabi e as últimas da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: