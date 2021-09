Valtteri Bottas terá alguns novos componentes de sua unidade de potência após uma decisão da Mercedes durante a noite. Com isso, o finlandês, que sairia da sétima posição, passa a largar de 16º para o GP da Rússia de Fórmula 1, três à frente de Max Verstappen.

O movimento estratégico dá à Mercedes uma oportunidade a mais de comprometer a corrida de recuperação de Verstappen, após o holandês trocar toda a sua unidade de potência Honda para o final de semana.

Com isso, Bottas passa a ser o quarto piloto com trocas na unidade de potência em Sochi, se juntando também à Nicholas Latifi e Charles Leclerc. Bottas já havia trocado o motor em Monza, e os novos elementos lhe dão uma janela de manobra extra até o fim do ano.

Nas últimas semanas, a Mercedes sofreu com alguns problemas de confiabilidade e Bottas também perdeu um de seus motores como consequência de acidentes. No sábado, Toto Wolff havia deixado no ar a possibilidade de tentar algo com o finlandês para Sochi.

"Para Valtteri, ainda estamos pensando sobre possíveis decisões estratégicas a serem tomadas na próxima hora ou duas sobre o que seria mais rápido para ele", disse ao Motorsport.com.

Antes da decisão, Bottas acreditava que tinha uma chance de lutar pela vitória na Rússia.

"É uma grande oportunidade no campeonato. É uma grande oportunidade de pontuarmos mais que a Red Bull. E realmente acredito que possa lutar pela vitória por causa do ritmo que vimos nas simulações, se estiver seco especialmente".

As atenções se voltam agora para quando Hamilton colocará a quarta unidade de potência da temporada, sofrendo a mesma penalização de Verstappen. Ele perdeu seu motor mais velho nos treinos em Zandvoort e, desde então, vem se virando com apenas dois.

