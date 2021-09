Lewis Hamilton disse que seu erro no pitlane durante a classificação para o GP da Rússia "não teve nada a ver com a pressão" em sua luta pelo título da Fórmula 1 com Max Verstappen.

Verstappen não participou ativamente da classificação em Sochi, devido a uma penalidade por mudança na unidade de potência que o fará largar do final do grid.

Hamilton disse na sexta-feira que era importante para a Mercedes aproveitar a oportunidade na Rússia, mas o heptacampeão mundial perdeu a pole position após um final complicado na qualificação que o deixou em quarto lugar na geral.

Um erro ao entrar nos boxes para trocar para pneus slick viu o inglês bater na parede e danificar sua asa dianteira, resultando em uma longa espera pela instalação de uma nova. Hamilton então rodou no final da sessão depois de lutar com pneus frios.

Mas Hamilton descartou o erro como resultado de qualquer pressão na disputa pelo título com Verstappen.

"Honestamente, não tem nada a ver com pressão", disse Hamilton. "Não foi realmente um cenário de pressão. É literalmente que erros acontecem."

Hamilton explicou que a curva apertada necessária para mudar de pneus intermediários para slick o levou a atacar mais ao entrar no pitlane, já que ele "sabia que precisaria de tanto tempo quanto possível na pista".

"Nas vezes anteriores no pitlane, você podia ir bem devagar", disse Hamilton. “A pista estava secando e a aderência era muito boa e [eu] cheguei e acelerei um pouco mais rápido do que o normal, perdi a traseira e escorreguei para a parede.”

"Sim, claro, é constrangedor, [estou] decepcionado comigo mesmo por ter tido, mas merdas acontecem. Todos nós cometemos erros e, claro, não é o que você esperaria que um campeão mundial fizesse."

Hamilton tem como objetivo marcar sua 100ª vitória na F1 da P4 do grid no domingo, e notou que seu nível atual faz com que erros se tornem mais notáveis.

"O problema quando você tem o sucesso que eu tenho, tudo, exceto a perfeição, parece estar muito longe", disse Hamilton.

"Eu sou apenas humano. Meu pai me ligou depois, e acabamos de conversar sobre isso, e você segue em frente. Amanhã, eu coloco minha cabeça de volta ao foco e espero trazer a vocês uma boa corrida."

F1 2021: Veja debate sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP DA RÚSSIA, com CHUVA e agito em Sochi | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: